Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka

Autor:
  16:37
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó čelí skandálu po zveřejnění nahrávky hovoru se Sergejem Lavrovem. V něm slibuje pomoc s vyškrtnutím sestry ruského oligarchy ze sankčního seznamu EU. Případ posiluje podezření z úzkých vazeb Budapešti na Kreml a z úniků citlivých informací. Znepokojení vyvolává v Bruselu i doma. Maďarsko přitom za dva týdny čekají parlamentní volby, v nichž Viktor Orbán obhajuje další mandát.

Investigativní skupina The Insider zveřejnila 94sekundový záznam ze srpna 2024, na němž Lavrov žádá o pomoc pro Gulbahor Ismailovovou, sestru oligarchy Ališera Usmanova. Szijjártó v hovoru potvrzuje, že Maďarsko společně se Slovenskem podá návrh na její vyškrtnutí ze sankcí EU.

Nahrávka zachycuje moment, kdy Lavrov volá Szijjártóovi jen hodinu po jeho návratu z Ruska. „Všude v našich médiích tě citují,“ začíná neformálně Lavrov. Szijjártó se ptá, zda řekl něco špatně, na což mu ruský ministr odpovídá: „Ne, jen říkají, že pragmaticky bojuješ za zájmy své země.“

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov. (28. listopadu 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem zahraničí Peterem Szijjártóem v Moskvě. (4. března 2026)
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na energetickém fóru v Moskvě (13. října 2022)
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó a jeho americký protějšek Marco Rubio (4. března 2025)
22 fotografií

Lavrov pak přechází k věci: „Volám na žádost Ališera Usmanova. Chtěl, abych ti připomněl, že jsi měl něco podniknout ohledně jeho sestry.“ Szijjártó reaguje bez váhání: „Ano, samozřejmě. Se Slováky předkládáme návrh na její vyřazení ze sankcí. Uděláme maximum, aby se to podařilo.“

V další části hovoru si oba ministři notují v kritice evropských diplomatů. Lavrov označuje šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella za své „největší zklamání“, Szijjártó ho posměšně nazývá „evropským Bidenem“.

Závěr hovoru pak podle kritiků ukazuje míru vstřícnosti vůči Moskvě. Szijjártó Lavrovovi sděluje, jak ho zaujala nová centrála Gazpromu, a dodává: „Jsem vám kdykoliv k dispozici.“

„Maďarský špion“ a úniky informací

Zveřejnění nahrávky přichází v době, kdy list The Washington Post informoval o podezření, že Szijjártó vynáší citlivé informace z jednání Rady pro zahraniční věci EU směrem k Rusku. Ministr to odmítá a tvrdí, že kontakt s ruskými představiteli je běžnou diplomatickou praxí.

Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis kritizoval evropské státy, včetně Maďarska a Slovenska, za to, že nákupy ruských surovin nepřímo financují válku. Szijjártóa označil za „Putinovu mulu“ v srdci EU.

Na jedné z nahrávek si maďarský ministr Lavrovovi stěžuje na „šílenství“ litevského kolegy, který kritizoval dovoz ruských energií. Podle expertů citovaných Euronews a The Insider to působí, jako by Moskva měla u jednacího stolu EU svého zástupce.

Vyšetřování naznačuje, že nejde o ojedinělý případ, ale o systematičtější prosazování ruských zájmů. V dalším hovoru s náměstkem ruského ministra energetiky Pavlem Sorokinem se Szijjártó dokonce chlubí, že se mu v Bruselu podařilo ze seznamu 128 navržených subjektů vyškrtnout 72.

Podmiňoval to mimo jiné ochranou petrohradských bank a pokračováním strategických projektů, jako je dostavba jaderné elektrárny Paks.

Mám velkou prosbu, volby musí vyhrát Fico, žádal Lavrova před lety Szijjártó

V jednom z rozhovorů navíc požádal ruské úředníky, aby mu připravili argumenty, jimiž by mohl v EU obhajovat vyřazení konkrétních ruských subjektů ze sankcí.

Role Slovenska a volby na dosah

Materiály The Insider potvrzují, že Maďarsko v tomto postupu úzce spolupracuje se slovenskou vládou Roberta Fica. Slovensko například podpořilo maďarské požadavky výměnou za vyškrtnutí Jozefa Hambálka, šéfa evropské pobočky motorkářského klubu Noční vlci.

Do případu zasáhl i turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, který v dopise Ficovi označil Usmanova za „drahého přítele“ a lobboval za jeho rodinu.

Skandál přichází krátce před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna. Tématem kampaně se tak stává vliv Ruska na maďarskou vládu. Evropská komise už podle Euronews označila případ za znepokojivý a žádá vysvětlení.

S Lavrovem o dění na summitech EU pravidelně mluvím, přiznal Szijjártó

Navzdory válce na Ukrajině si Maďarsko i Slovensko udržují s Ruskem nadstandardní vztahy a nadále dovážejí ruské energie. Ismailovová byla ze sankčního seznamu skutečně vyškrtnuta v březnu 2025.

