Německá novinářka porodila v zajetí, islamisté ji chovali jako v bavlnce

Přestože se novinářka Janina Findeisenová dostala společně se svým synem ze zajetí v září 2016, odvahu promluvit o okolnostech únosu našla až o dva roky později. V rozhovoru pro německý list Süddeutsche Zeitung popsala, jak se v sedmém měsíci těhotenství vydala v říjnu 2015 do válečné zóny v Sýrii, aby tam natočila dokument o svém spolužákovi, který se přidal k syrské teroristické organizaci Džabhat Al-Nusrá.

Findeisenová si uvědomovala rizika, chtěla však dokončit práci. „Cítila jsem se kvůli těhotenství pod tlakem. Chtěla jsem dokončit ještě poslední příběh, protože bych se k práci vrátila až měsíce po porodu. Nevěděla jsem, že v tu chvíli dělám největší chybu svého života,“ popsala Findeisenová.

Do Sýrie se těhotná žena dostala za pomoci pašeráka z tureckého města Antakya, který ji autem převezl přes hranice. Své cestovní plány údajně sdílela jen s otcem dítěte, u sebe neměla mobilní telefon ani GPS navigaci. „Bylo to moje rozhodnutí a moje chyba,“ přiznává. Ačkoli ji spolužák slíbil bezpečnou cestu do Turecka, na cestě zpátky byli s řidičem přepadeni.

Únosci zavázali tehdy sedmadvacetileté ženě oči a odvezli ji na vzdálené místo. „První noc jsem věřila, že můj spolužák dodrží svůj slib a propustí mě. Brzy jsem si uvědomila, že to jsou falešné naděje,“ vypráví Findeisenová, které příští měsíc vyjde v Německu kniha Můj pokoj v domě války. Novinářka však nevěří, že ji kamarád zradil. Podle ní mohli za únos ostatní ze skupiny.

„Zažila jsem několik nepříjemných situací, ale vedla jsem si poměrně dobře. Bylo však zcela jasné, že moji únosci nejsou milí a humánní lidé. Byli připraveni mi uříznout hlavu v živém přenosu,“ přibližuje Findeisenová podmínky v zajetí, kde si po celou dobu psala deník.



„Až do konce jsem věřila, že budu rodit v Německu. Nedovedla jsem si představit, že porodím v Sýrii. Ignorovala jsem tuto možnost tak dlouho, jak to jen šlo,“ popsala Findeisenová své pocity. Její únosci pozvali k porodu lékaře a vše se obešlo bez komplikací. „Můj syn byl velmi malátný a křehký, ale zdravý,“ vypráví podle listu The Guardian Findeisenová.

Chování únosců se po porodu zásadním způsobem změnilo. „Když můj syn v noci křičel, ráno se mě ptali, co se mu stalo,“ říká Findeisenová, které radikálové přinesli čokoládu, ovocný džus nebo plyšového medvídka. A nešetřili ani na plenkách. „Nosili mi prémiovou značku,“ uvedla žena.

Ze zajetí se Findsenová nakonec paradoxně nedostala za přispění německých tajných služeb, ale jiné skupiny islamistů. Nejprve zvenku zaslechla střelbu, poté ji obklopili muži v kuklách, kteří jí slíbili návrat do Německa. Islamisté ze skupiny Džabhat Fatah aš-Šám oznámili její osvobození na internetu poté, co náboženský soud označil její únos za protiislámský.

Únosci přitom za ženu původně od Německa požadovali pět milionů eur (130 milionů korun). „Dostala jsem druhou šanci. Většina unesených ne,“ uzavírá Findeisenová.