Ze syrské věznice uprchlo asi 1500 členů Islámského státu

Z útoku na věznici, která se nachází v provincii Hasaká, naopak SDF obvinila vládní frakce. Při obraně věznice podle ní byly zabity či zraněny desítky lidí.
Armáda neuvedla, kolik vězňů z Šaddádí se nyní pohybuje na svobodě. Podle státní agentury SANA vyhlásila v přilehlém městě úplný zákaz vycházení. Vládní síly ho plánují prohledat a pátrat po vězních, kteří uprchli.
Kurdové v bojích se syrskou armádou ztratili kontrolu nad věznicemi s členy IS
Nová vlna konfliktu přišla navzdory nedělní dohodě o okamžitém příměří mezi SDF a syrskou vládou. Ta přitom podle AFP stanovila, že vláda převezme odpovědnost za vězně z IS a jejich rodiny. Syrská armáda uvedla, že postupovala v okolí vězení v souladu s požadavky dohody a nabídla pomoc silám SDF uvnitř. Vládní síly doplnily, že převzaly kontrolu nad věznicí i městem.