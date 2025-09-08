Od pádu Asada se z Německa vrátily dva tisíce Syřanů, azyl chce několikanásobek

Od pádu autoritářského režimu prezidenta Bašára Asada z konce minulého roku se z Německa zpět do vlasti vrátilo méně než dva tisíce Syřanů. Vyplývá to z údajů německého ministerstva vnitra. Za stejné období podalo v Německu žádost o poskytnutí azylu 17 650 Syřanů.
Syřané v německém Bonnu oslavují pád režimu syrského prezidenta Bašára Asada....

Syřané v německém Bonnu oslavují pád režimu syrského prezidenta Bašára Asada. (8 prosince 2024) | foto: Reuters

Režim dlouholetého autoritářského prezidenta Asada se zhroutil loni v prosinci krátce poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara.

Podle údajů německého ministerstva vnitra počet Syřanů, kteří se vracejí s pomocí německých úřadů do vlasti, postupně roste, zůstává ale dál relativně nízký. Za prvních osm měsíců letošního roku se s podporou Německa do Sýrie vrátilo 1867 lidí.

Agentura DPA upozornila, že další Syřané mohli Německo opustit s podporou jiných programů – například v jednotlivých spolkových zemích – nebo zcela bez ní.

Merkelová v roce 2015 rozhodla správně, říká Syřan známý fotkou s kancléřkou

V současnosti v Německu podle vládních statistik žije 955 tisíc Syřanů. Většina z nich do země přišla před deseti lety. Na evropský kontinent tehdy dorazily statisíce lidí, z velké části šlo o uprchlíky ze Sýrie, kterou od roku 2011 zmítala válka. Valná většina běženců se vydala do Německa.

Kancléřka Angela Merkelová v září 2015 rozhodla, že Německo uprchlíky přijme. Řada z nich mezitím získala německé občanství, podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) se loni stalo německými občany přes 83 tisíc Syřanů.

Syřané litují návratu do zdevastované vlasti, mnozí chtějí znovu pryč

Od pádu Asadova režimu se do Sýrie vracejí uprchlíci i z jiných zemí, včetně Turecka, Libanonu, Jordánska či Iráku. Řada Syřanů ale s návratem váhá kvůli nestabilní bezpečnostní situaci.

