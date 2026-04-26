Vrátil se do Sýrie i se svým „tajemstvím“. A uvědomil si, že už je Evropan

Pád režimu syrského diktátora Bašára Asada přivedl mnoho uprchlíků z této blízkovýchodní země k myšlence na návrat do své domoviny. Mezi nimi je také nyní už švédský občan původem ze Sýrie Anas Alchan, jenž se do svého rodiště vrátil poprvé od roku 2015, kdy kvůli občanské válce musel ze země uprchnout. Doma ho však čekalo překvapivé zjištění: země, již znal odmalička, už nebyla jeho.
Syřané v německém Bonnu oslavují pád režimu syrského prezidenta Bašára Asada. (8 prosince 2024)

Osmého prosince 2024 ve čtyři hodiny ráno Anase probudily dramatické zprávy ze Sýrie. Povstalci vedení hnutím Haját Tahrír aš-Šám (HTS) dorazili do syrského hlavního města Damašku. Téhož dne uprchl do Moskvy tehdejší vůdce země Bašár Asad.

„Režim padá,“ řekl den předtím svému švédskému partnerovi Lassemu Anas. Telefon se mu v osudný den neustále plnil zprávami od známých a rodiny. Ozvali se mu i lidé, se kterými už dlouho nekomunikoval.

V následujících měsících Anas viděl, jak se mnozí jeho přátelé a známí vrací do Sýrie. On sám však váhal. Ví jeho rodina o jeho tajemství? Ve Švédsku napsal společně s nezávislou novinářkou Sabine Neumannovou knihu Anas: z Damašku do Malmö. Na obálce pózuje v červených šatech. „Co když někdo z jeho příbuzných tu knihu viděl a napadne ho, že mu vezme pas, aby musel zůstat a oženit se?“ přemítal Anas.

Syrská společnost je vůči lidem s neheterosexuální orientací velmi nevraživá. Krátce po svržení režimu se objevily informace o případech mučení LGBTQ+ lidí a násilí páchaném hnutím HTS. Jedním z nich je Francois Zankich. Toho příslušníci HTS ještě před uchopením moci v Sýrii dvakrát unesli a vyhlásili mu rozsudek smrti.

Navzdory tomu Zankich, který je zároveň zakladatelem první syrské LGBTQ+ organizace Strážci rovnosti, tvrdí, že HTS své chování vůči menšinám změnila. Pro britský bulvární list Metro dodal, že syrští LGBTQ+ lidé po pádu Asada, kterého popsal jako „největší zdroj násilí“ proti nim, „jásají“.

„Pro mě i pro mnoho dalších Syřanů neexistuje větší riziko než rodina Asadů,“ řekl Francois. „Asad proměnil zemi v místo, kde jsou LGBT+ lidé mučeni,“ dodal.

Sýrie kriminalizovala homosexualitu a stejnopohlavní styk tři roky po vyhlášení nezávislosti na Francii v roce 1949. Do té doby v zemi platilo francouzské právo, které lidi s homosexuální orientací nepronásledovalo.

V současnosti v Sýrii hrozí za homosexuální chování až tři roky za mřížemi. „V posledních letech se neustále objevují zprávy o diskriminaci a násilí páchaném na lidech z LGBT komunity, včetně vražd, napadení, sexuálního násilí, obtěžování a vydírání,“ stojí ve zprávě britské lidskoprávní organizace Human Dignity Trust.

Anasova cesta k integraci ve Švédsku

Nejen obavy o bezpečnost trápily také Anase před cestou do rodného Damašku. V centru jeho uvažování o návratu stála také otázka identity a zodpovědnosti vůči rodině – jeho milovaná matka na něj v důsledku postupující demence pomalu zapomínala.

Redakce švédského deníku Sydsvenskan po téměř dekádě zreplikovala uprchlickou cestu Anase z Damašku do Malmö. Na cestě jej doprovázeli redaktoři deníku. Právě během ní se v Anasově hlavě zrodila myšlenka návratu do Sýrie.

Za deset let, co byl pryč, se toho hodně změnilo – občanská válka skončila a starý režim padl. Změnil se však i Anas. Přišel o obchod s úklidovými potřebami v Damašku, jehož sklad v roce 2015 vyprodal. Tehdy se za poslední peníze vypravil na nebezpečnou cestu do Evropy. „To, že jsem gay, hrálo při rozhodnutí opustit Sýrii rozhodující roli,“ řekl Anas deníku Sydsvenskan.

Za deset let života ve Švédsku si Anas prošel trnitou cestou integrace. Přestěhovat se z Damašku do švédského Köpingebro, kde jedinou jistotou bylo zajištěné jídlo, byl pro Anase šok. „Nebylo co dělat. Jen se procházet a čekat,“ vzpomíná bývalý uprchlík ze Sýrie.

Velmi záhy si začal hledat místo ve společnosti. Nejdřív se pokusil o stáž v domově pro seniory, ale tam ho bez náležitého úředního povolení nemohli přijmout. Bylo to jeho první setkání se švédskou byrokracií.

Po vyřízení všech potřebných dokumentů si Anas našel práci v povědomém prostředí – v obchodě s potravinami. Dveře do Švédska se mu však dokořán otevřely až tehdy, když prostřednictvím seznamovací aplikace pro muže potkal Lasseho.

Během svého prvního pobytu ve Švédsku Anas slyšel, že je těžké se se Švédy sblížit. Ani to ho však nezastavilo, poháněla ho touha naučit se jazyk a poznat Švédsko mimo Köpingebro a uspořádaný život v uprchlickém táboře.

Odváží se říct rodině to, co už stejně ví?

Když si v únoru 2016 domluvil schůzku s Lassem, bylo to začátkem přátelství, které v podobě partnerství trvá dodnes. S Lassem oslavil získání trvalého pobytu výletem do Kodaně v září 2016 a pak s ním a jeho rodinou podnikl svou první zahraniční cestu – na Mallorku. „Švéd? Nevypadáš, že bys byl ze Švédska,“ vzpomíná si Anas na slova jednoho německého turisty.

Otázka identity a sexuality Anase doprovázela také na jeho cestě do Damašku na konci loňského října. „Odvážím se konečně říct na rovinu to, co, jak vím, vědí všichni v mojí rodině?“ honilo se mu hlavou.

Když letadlo na konci října v loňském roce najelo na přistávací dráhu v Damašku, Anas zpanikařil. Podíval se z okna a uviděl dvě auta s dvěma muži v uniformách.

„Dostal jsem strach. Nechtěl jsem vstát ze svého místa. Chtěl jsem odletět zpět dalším letadlem,“ vypráví. Přesto s nejistými kroky vystoupil. Muži v autě chtěli jen přivítat pasažéry v Sýrii.

V příletové hale na něj čekala celá jeho rodina. Čtyři sestry, bratr se svými dětmi. Některé z nich nikdy neviděl, jiné sotva poznal. Byli tam také jeho otec a matka. I přes těžkou demenci ho matka poznala.

Během čtrnácti dnů, které strávil se svou rodinou, dostal definitivní odpověď na otázku, kým vlastně je.

„Jak žiješ? Co jíš? Co děláš? Jak pracuješ? Je to přesně. jako když jsem přijel do Švédska. Byla to spousta otázek,“ vyjmenovává dotazy příbuzných a známých po příjezdu do Damašku. Jeho obavy se v tu chvíli naplnily.

Musel zachovat kamennou tvář a vyhýbavě odpovídat na otázky, kdy se ožení. Na rozdíl od dřívějška však otázky nebyly tak dotěrné. Jako by těch deset let, co strávil ve Švédsku, přimělo příbuzné, aby k němu chovali větší respekt. „Je to, jako by si uvědomili, že jsem muž, že se vlastně dokážu postarat sám o sebe,“ vysvětluje si Anas.

Nakonec ho všechny pozvánky od příbuzných začaly přetěžovat. Začalo se mu stýskat po svých kočkách a životě ve Švédsku. „Už druhý týden jsem začal odpočítávat dny do návratu domů,“ říká muž. A stejně tak si odpověděl na otázku, kým se cítí být. „Jsem rozhodně Švéd,“ uzavírá.

Návrat do nefunkční země

Mnoho syrských uprchlíků v Evropě však zvažuje permanentní přesídlení do svého rodiště. V evropských zemích také sílí debata o jejich návratu. Švédská vláda na začátku letošního roku zvýšila příspěvek na návrat do Sýrie z původních 10 tisíc švédských korun (v přepočtu 21 tisíc Kč) na 350 tisíc (735 tisíc Kč).

Příjemce příspěvku peníze může využít na zajištění lepšího života v zemi původu. „Pokud se rozhodnete vrátit se do Švédska poté, co vám byla vyplacena jakákoli část repatriačního příspěvku, musíte jej vrátit,“ stojí ve zprávě úřadu.

Mnoho syrských uprchlíků z Evropy se do Sýrie skutečně vrátilo. V zemi však nedokázali vybudovat nový život, a proto se mnoho z nich chce do Evropy vrátit. Někteří však návratem do Sýrie ztratili uprchlický status.

„Většina uprchlíků byla zpočátku nadšená, ale toto nadšení se v průběhu času vytratilo. Některé rodiny litují (svého rozhodnutí) a chtějí se vrátit,“ říká Kadri Gungorur z turecké Uprchlické asociace a upozorňuje mimo jiné na nedostatek vzdělávacích či zdravotnických služeb.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že je nutný program obnovy, aby se země postavila na nohy. „Syřané v této nové éře potřebují služby, infrastrukturu, domy, pracovní pozice pro navrátilce,“ vyjmenoval komisař Filippo Grandi. Sedmadvacetiletý Issa, který uprchl před syrskou povinnou vojenskou službou do Turecka ve svých osmnácti, říká, že jsou potřeba lidé, kteří by znovuvybudovali všechny nutné služby a infrastrukturu, jenže bez těchto životních nezbytností do země nechtějí lidé, kteří by je vytvořili.

„Přišel jsem zpátky sem. Nebyla zde elektřina, voda, budovy byly poškozené, žádný internet ani pracovní příležitosti. Když tu nic není, jak to máme obnovit?“ ptá se. „Pokud budou tyhle věci zpátky, přijde mnoho lidí. Potřebujeme pomoc s těmito službami, protože pokud se Syřané nevrátí, Sýrie nebude obnovena.“

