Syřan poutal šestiletou dívku řetězy. Z postele jí udělal klec

Tábor Farjallah je domovem asi 350 rodin z provincie Idlíb, která se nachází blízko hranice s Tureckem a je poslední baštou syrské rebelské opozice a islamistů odhodlaných pokračovat v boji proti nenáviděnému nově zvolenému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi. Těžké boje vyhnaly z oblasti statisíce lidí.

Mezi nimi byla i rodina Issama al-Othmana. Nahlyna matka odešla jako uprchlice do Turecka. Dívka tak zůstala v péči svého otce.

Dania @DaniaFalzolgher Questa era Nahla Al-Othman, a fianco la gabbia dove suo padre, insieme alla matrigna, la rinchiudeva e incatenava, perchè troppo vivace! Dopo anni di torture, spesso senza cibo e acqua, (aveva 6 anni!!!) due giorni fa è morta. Questo e successo a #Idlib in uno dei tanti campi https://t.co/Pd2V0fc1ri oblíbit odpovědět

Syrská observatoř pro lidská práva (Syrian Observatory for Human Rights) s odvoláním na zdroje s tábora uvádí, že Issam patřil do řad islamistické rebelské skupiny Tahrír al-Šám. Dívce údajně povoloval se umýt jen jednou za měsíc, nedával jí najíst a izoloval ji od sebe a své druhé manželky. Kvůli nedostatku péče dívka měla chytit žloutenku.



Podle její starší sestry Heby trpěla Nahla kožní infekcí, kvůli níž se stala terčem posměšků ostatních dětí. „Říkali mé sestře, že je matkou bacilů. Můj otec nedokázal zvládnou celý ten tlak,“ řekla listu The New York Times.



Nahla též trpěla hyperaktivitou. Podle Issama si lidé v táboře stěžovali, že chodí do jejich stanů. Aby tomu zabránil, doslova ji „vsadil do želez“. Dívce dával řetězy na ruce a nohy, aby jí zabránit chodit mimo tábor. Z její postýlky Issam udělal klec.

„Žijeme ve stanech - žádné dveře, žádné zámky - a dívka se stále potulovala,“ tvrdí vedoucí tábora Hišam Ali Omar. „Jediným řešením bylo spoutat ji.“

Některým lidem bylo dívky líto a dávali jí najíst. Nikdo však na případ neupozornil místní autority. „My všichni jsme přišli z té samé vesnice, tak bylo lepší udržet příběh jen mezi námi,“ říká Omar.



Podle něj mnozí měli svých problémů dost nebo i soucítili s otcem. Podle některých dělal pro rodinu, co mohl. „Žádali jsme ho vícekrát než jednou, aby ji uvolnil a nedával do klece, ale on to neustále odmítal,“ tvrdí Omar.

Podle aktivisty Ahmada Rahala, který dokumentuje válku v oblastech ovládaných rebely, se mu dívka před několika měsíci při návštěvě tábora přiznala, že ji otec bil. Rahal údajně oznámil podezření na týrání místní autority, ty ale nepodnikly žádné kroky.

Hladová dívka se nakonec zadusila při příliš spěšném pojídání jídla. Úřady jejího otce na několik týdnů zadržely, tento týden jej ale propustily. Issam přiznává, že ji dával do řetězů, odmítá ale, že by ji chtěl nějak vědomě ublížit.

„Nahla je nevinný anděl. Nikdy bych neublížil své dceři,“ říká. „Snažil jsem se kontaktovat mnoho humanitárních organizací pro lékařskou pomoc, ale nesehnal jsem pro ni žádnou léčbu.“

Děti potřebují pomoc, varují humanitární organizace

Podle zástupců humanitárních organizací případ odhaluje, v jakých těžkých podmínkách žijí děti v uprchlických táborech. Kvůli nedostatku jídla mnohé z nich trpí podvýživou. Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) uvádí, že okolo 4,8 milionů dětí v Sýrii potřebuje humanitární pomoc.

V Sýrii dochází též k nárůstu sebevražd mezi dětmi. Organizace Save the Children (Zachraňte děti) eviduje případy dětí ve věku 11 let a méně, které se rozhodly rozloučit se životem.