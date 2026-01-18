Cestování pro otrlé. V Sýrii se opět rozvíjí turismus, hrozbou jsou nejen miny

Organizátorka turistických výletů Arídž Mírová od pádu tehdejšího prezidenta Bašára Asada v prosinci 2024 navštívila pouze tři ze 14 syrských provincií. Deníku The New York Times (NYT) však řekla, že má v úmyslu zavítat do všech.
Řada oblastí v Sýrii je nadále nepřístupná kvůli etnickému či sektářskému napětí, izraelským útokům a zabírání syrského území. Mnohé další oblasti se ale cestovatelům otevřely.
Skupina nadšených cestovatelů vznikla z neformálního setkání několika přátel, kteří začali plánovat výlety po syrské přírodě. Cílem bylo objevovat nová místa v zemi a posilovat pocit sounáležitosti, vysvětlil podle NYT zakladatel skupiny „Já, Syřan“ Chálid Navílátí.
„Plánujeme na základě ročních období a politického klimatu,“ řekl Navílátí, který skupinu dobrodruhů založil koncem roku 1980.
Během svých výletů skupina naráží na pozůstatky války: nábojnice, bedny s municí či úlomky minometných granátů. Dodnes je velmi vysoké riziko, že člověk šlápne na nevybuchlou minu – ty jsou přítomné po celé Sýrii.
Od začátku války, která vypukla v roce 2011, bylo volné poznávaní Sýrie téměř nemožné. V roce 2013 autobus výletníků během jedné cesty zasáhla střelba. O dva roky později, během výpravy v přírodní rezervaci v centrální provincii Hamá, byli dva členové skupiny uneseni a měsíc drženi v zajetí, než bylo za jejich osvobození zaplaceno výkupné.
Pro průvodkyni Mírovou je důležité nejdřív poznat svoji vlastní zemi, než se rozhodne vycestovat do zahraničí. „Potřebuji poznat Sýrii. Představuji si, jak cestuji a potkávám lidi v zahraničí, a oni se mě ptají na místa v Sýrii, která neznám,“ vysvětluje.
Skupinka nebojácných dobrodruhů nikdy neví, na koho může na cestách narazit. Mohou potkat členy teroristického hnutí Islámský stát (IS), které má v zemi stále své buňky a minulý měsíc zabilo v Sýrii dva americké vojáky a jednoho tlumočníka. Dalším možným rizikem jsou zbylí členové někdejšího režimu. Podle syrských úřadů jsou od konce občanské války podezřelí z řady útoků.
Navílátí doufá, že od konce války budou mít lidé větší zájem o svou zemi. „Nemůžeme se nazývat Syřany, pokud neznáme Aleppo, pokud jsme se nekoupali v Eufratu, pokud jsme se neprocházeli podél pobřeží. Žijeme ve velkém domě s pokoji, do kterých jsme nikdy nevstoupili,“ popsal pro deník.
V Sýrii byl v prosinci 2024 po více než 24 letech vlády svržen režim diktátora Asada poté, co islamističtí povstalci z Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili bleskovou ofenzivu proti vládním silám. Nová prozatímní vláda vedená Ahmadem Šarou se však nadále potýká s výbuchy násilí a ozbrojenými střety v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami.
