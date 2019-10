Turecko údajně posílá Syřany zpátky do Sýrie, vláda to ovšem popírá

„Tvrzení ve zprávě Amnesty International (AI), že Syřané jsou nuceně posíláni zpět, že je jim vyhrožováno a že jsou vystaveni špatnému zacházení, jsou neopodstatněná a vymyšlená,“ uvedlo podle agentury DPA turecké ministerstvo zahraničí v prohlášení vydaném v noci na sobotu.

Turecká diplomacie naopak tvrdí, že turecké úřady spolupracují se Spojenými národy a s nevládními organizacemi na „bezpečném a dobrovolném návratu“ běženců do Sýrie.

Nicméně podobný názor jako AI ohledně syrských uprchlíků v Turecku dala v pátek najevo i další mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW).

Obě organizace Turecko obviňují, že posílá zpátky do válečným konfliktem zmítané vlasti desítky až stovky syrských běženců. Podle listu The Independent mluvili ochránci lidských práv s dvěma desítkami syrských uprchlíků, které turecké úřady donutily prostřednictvím krutého bití podepsat dokumenty, ve kterých se zavazují k dobrovolnému návratu do vlasti.

Syřané jsou z návratu šťastní, tvrdí Turecko

„Turecké úřady tvrdí, že všichni Syřané navracející se do vlasti jsou velmi šťastní, že to mohou konečně udělat. Chápeme, že Turecko hostí čtyřikrát více Syřanů než Evropská unie, ale to neznamená , že je může násilně vrátit do válečné zóny,“ uvedl ředitel HRW pro krize a konflikty Gerry Simpson.



Také OSN varovala, že většina syrských žadatelů o azyl nadále potřebuje mezinárodní ochranu a neměli by být nuceni k nebezpečenému návratu do Sýrie.

Kolik přesně uprchlíků v Turecku v současné době je, není přesně známo, ale nálady v zemi se proti nim v poslední době obrátily. Prezident Recep Tayyip Erdogan plánuje velké množství Syřan přemístit do příhraniční nárazníkové zóny na severu Sýrie. Proto také 9. října zahájil ofenzivu proti kurdským milicím, jejichž bojovníky turecká vláda označuje za teroristy.