Turecko má hotovo a v Sýrii všechno začíná být stejné jako před válkou

Hotovo, dohodnuto: na konci války v Sýrii sedí u volantu Turecko a Rusko. Amerika na to bude koukat z Iráku, tedy pokud tam její „syrské“ vojáky Iráčané vůbec nechají, jelikož se jim do toho moc nechce a povolili jim tam jen čtyři týdny. Kdo by to byl před pár lety řekl...