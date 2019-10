Turci dobyli hraniční město Sulúk. Povstalci popravili kurdskou političku

Sulúk leží zhruba deset kilometrů od syrsko-turecké hranice. Podle agentury Reuters jde o jeden z hlavních cílů tureckých ozbrojených sil, které nyní ovládají většinu města.

Střelba je hlášena také z okolí hraničního města Ras al Ain, které se nachází 120 kilometrů východně od Tel Abyadu. V této oblasti boje probíhaly už v sobotu. Turecký ministr obrany uvedl, že město už přešlo pod kontrolu tureckých sil a jejich spojenců, představitel Syrských demokratických sil (SDF), hlavní aliance kurdských a arabských bojovníků, která kontroluje severovýchod země, však toto tvrzení popřel.

Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) zároveň oznámila, že ze zajateckého tábora Ajn-Ísa uprchlo asi 800 lidí a strážci tábor opustili. Převážně jde o ženy a děti bojovníků z Islámského státu. Podle agentury Reuters Kurdská vláda už dříve přiznala, že někteří členové rodin bojovníků islámských radikálů z tábora uniklo.

Agentura Reuters také uvedla, že více než 130 000 lidí už muselo kvůli bojům opustit své domovy v oblastech kolem Tel Abyadu a Ras al-Ainu. Podle stanoviska Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí bude v nejbližší době potřebovat humanitární pomoc asi 400 000 civilistů.

Povstalci ze Syrské národní armády bojující na straně Turků, zabili nejméně devět civilistů. Mezi nimi byla i přední kurdská politička Hevrin Chalafová. K popravám podle SOHR došlo v růzých momentech jižně od města Tall Abjad.

Zástupci syrských demokratických síl pro agenturu Reuters uvedli, že zabití Chalafové na dálnici mezi městy Aleppo a Hassaka dokazuje, že „Turecká invaze nerozlišuje mezi vojáky, civilisty nebo politiky“. Společně s 35letou političkou měl být zabit i její řidič.

„Oba byli vytaženi z auta při útoku podporovaném Turky a popraveni bojovníky žoldáckých frakcí, které stojí na straně Turecka,“ citoval z prohlášení SDF list The Guardian. „Je to jasný důkaz toho, že turecký stát pokračuje ve své zločinecké politice vůči neozbrojeným civilistům,“ dodal deník.

Chalafová byla generální tajemnicí strany Budoucí Sýrie (Future Syria). Odborník na kurdskou politiku Mutlu Civiroglu označil její smrt za „velkou ztrátu“. „Měla talent pro diplomacii, vždy se snažila účastnit setkání s Američany, Francouzi, zahraničními delegacemi,“ řekl.

Hevrin Khalaf was reportedly killed when a Turkish-backed group ambushed her on the road to the city of Qamishlo. #TwitterKurds #Syriahttps://t.co/QoNuiaKMW8