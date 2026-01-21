Rifát Asad býval viceprezidentem Sýrie a v 70. a 80. letech velel jednotkám ministerstva vnitra. V roce 1982 tvrdě potlačil povstání Muslimského bratrstva v Hamá, kde tehdy přišlo o život podle různých odhadů 10 až 20 tisíc lidí. Za to si vysloužil přezdívku „řezník z Hamá“.
V roce 1983 tehdejší syrský prezident Háfiz Asad umožnil svému bratrovi Rifátovi odejít do exilu poté, co se objevilo podezření, že ho chce svrhnout. Jako „odškodné“ dostal 214 milionů dolarů ze státních peněz. Poté žil střídavě ve Francii, Velké Británii a Španělsku.
Po smrti Háfize Asada v roce 2000 Rifát po určitou dobu hrozil svržením vlády svého synovce Bašára Asada. Ten strýci nicméně v roce 2021 povolil návrat do Sýrie poté, co ho francouzská justice v roce 2020 odsoudila za zpronevěru syrských státních fondů ke čtyřem rokům vězení.
Bašár Asad vládl zemi až do 8. prosince 2024. Jeho režim se zhroutil krátce poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu zahájili ofenzivu proti vládním vojskům. Na konci ledna 2025 byl vůdce HTS Ahmad Šara jmenován prozatímním prezidentem.