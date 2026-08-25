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Velitel kurdských SDF oznámil jejich rozpuštění, začlení se do státních struktur

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  21:04aktualizováno  21:12
Kurdští bojovníci z brigády Kámišlí se účastní vojenské přehlídky během pohřbu...

Kurdští bojovníci z brigády Kámišlí se účastní vojenské přehlídky během pohřbu tří padlých bojovníků v syrském Kámišlí. (21. srpna 2026) | foto: Delil SOULEIMAN / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Velitel kurdských Syrských demokratických sil (SDF) Mazlúm Abdí (20. srpna 2026)
Kurdští bojovníci z brigády Kámišlí se účastní vojenské přehlídky během pohřbu...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
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Velitel kurdských Syrských demokratických sil (SDF) Mazlúm Abdí v úterý oznámil jejich rozpuštění a plné začlenění do státních institucí. Učinil tak v televizním projevu vysílaném z prezidentského paláce v Damašku. Jde o naplnění dohody s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou, který usiluje o sjednocení země.

Abdí uvedl, že rozpuštěny jsou i veškeré civilní orgány, které se v oblastech kontrolovaných SDF podílely na samosprávě.

„Chceme, aby tento den byl skutečným přechodem z bojišť do oblasti budování. Chceme vybudovat novou Sýrii pro všechny, pro Kurdy, Araby, Turkomany a Asyřany,“ uvedl Abdí.

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Velitel SDF mimo jiné zmínil, že prezident Šara přislíbil zajištění práva na vzdělání v mateřském jazyce. Svržený režim prezidenta Bašára Asada výuku v kurdštině neumožňoval a Kurdy do značné míry marginalizoval.

Po Asadově pádu SDF postupně ztratily kontrolu nad oblastmi, které na severovýchodě Sýrie přes deset let ovládaly. Většinu území ztratily na přelomu roku v důsledku ofenzivy vládních vojsk.

Nové vedení země v čele se Šarou poté v rámci dohody, která zahrnovala integraci Kurdy kontrolovaných regionů pod centrální vládu v Damašku, posílilo kurdská práva. Kurdština se stala vedle arabštiny úředním jazykem a tisícům Kurdů bylo navráceno občanství, které jim odebral Asadův režim.

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Na to, aby se kurdské oblasti po odchodu Asada začlenily do nového syrského státu tlačilo také Turecko, které vnímá kurdskou autonomii v Sýrii jako hrozbu. Ankara jednotky SDF považuje za odnož Strany kurdských pracujících (PKK), kterou turecké úřady považují za teroristickou organizaci. Nová vláda v Damašku také trvala na odzbrojení prokurdských skupin.

Abdí v minulém týdnu řekl, že „začíná nová fáze“. „Fáze integrace vojenských, bezpečnostních, správních institucí do národních institucí státu je naplněna a dokončena,“ uvedl.

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