Asadově ženě se vrátila leukémie, šance na vyléčení bývají poloviční

Syrská prezidentská kancelář už v květnu oznámila, že má první dáma leukémii a podstoupí léčbu. Nyní je nemoc zřejmě zpět. „Asma umírá. S nikým nemůže být v jedné místnosti,“ uvedl jeden ze zdrojů. „Když se vrátí leukémie, je to zlé. V posledních několika týdnech je to s ní padesát na padesát,“ popsal další podle britského deníku The Telegraph.

Aby lékaři Asadovou nevystavovali riziku infekce, izolovali ji v samostatném pokoji. O tom, ve které je nemocnici, či zda se léčí v domácích podmínkách, média zatím neinformují. Devětačtyřicetiletá Asadová se nicméně do Moskvy i s dětmi odstěhovala už několik týdnů předtím, než začal padat režim jejího muže, a to právě kvůli léčení.

Ruské úřady jí udělily azyl a momentálně popírají zprávy, že se jí v nové domovině nelíbí. Turecká média napsala, že se chce Asadová rozvést a odjet do Londýna, kde se narodila. Britský ministr zahraničí David Lammy se však podle listu The Times nechal slyšet, že Asadová v Británii není vítána.

Kromě lékařů se o pacientku údajně stará i její otec Fawaz Akhras, který je podle zdrojů z okolí rodiny „zničený“. Londýnský kardiolog o ni pečoval i v průběhu letošního roku, kromě Moskvy se léčila i ve Spojených arabských emirátech. Leukémie přitom přišla pět let poté, co Asadová úspěšně porazila rakovinu prsu.

V posledních letech si přitom první dáma vybudovala značnou politickou a finanční moc a v rámci režimu byla přední hráčkou. Přímo z paláce řídila ekonomickou radu, která čile zabavovala majetky bohatým podnikatelům. Kořist si pak Asadová dělila s dalšími členy rodiny. „Celá Sýrie teď patří Asmě,“ řekl v minulosti nejmenovaný syrský podnikatel.

Diktátor Asad funkci v čele země převzal v roce 2000 po smrti svého otce Háfize Asada, který v zemi vládnul od roku 1971. Režim se zhroutil 8. prosince poté, co islamističtí povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) proti vládním vojskům spustili bleskovou ofenzivu.