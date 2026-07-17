Ten ropovod natáhli ještě dávno před Saddámem. V Iráku na začátku padesátých let ještě vládl král Fajsal II., když inženýři z americké společnosti Bechtel začali klást bezmála devět set kilometrů dlouhé potrubí spojující ropná pole Kirkúku se syrským přístavem Banijás na pobřeží Středozemního moře.
Za dva roky bylo hotovo a západnímu konsorciu Iraq Petroleum Company se otevřela cesta, jak exportovat asi 300 tisíc barelů denně přímo na britský, francouzský a nizozemský trh. Vyhnulo se přitom Perskému zálivu a Suezskému průlivu, čímž ušetřilo velké peníze za tranzitní poplatky.
Rychlost a rozsah, s jakými by nová infrastruktura měla vzniknout, bere dech.