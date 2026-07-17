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Arabové zběsile staví nové ropovody. Na Hormuz už nikdo spoléhat nehodlá

Adam Hájek
  14:19

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ilustrační snímek | foto: Alaa Al-MarjaniReuters

I kdyby válka s Íránem skutečně utichla, státy Perského zálivu už se na svobodnou plavbu Hormuzským průlivem spoléhat nebudou. Dokazuje to rychlost, se kterou budují alternativní trasy. Nová irácká vláda jedná s Američany o opravě starého ropovodu přes Sýrii, dubajský logistický obr DP World zase chce zase do roka a půl postavit nový přístav v Ománském zálivu.

Ten ropovod natáhli ještě dávno před Saddámem. V Iráku na začátku padesátých let ještě vládl král Fajsal II., když inženýři z americké společnosti Bechtel začali klást bezmála devět set kilometrů dlouhé potrubí spojující ropná pole Kirkúku se syrským přístavem Banijás na pobřeží Středozemního moře.

Za dva roky bylo hotovo a západnímu konsorciu Iraq Petroleum Company se otevřela cesta, jak exportovat asi 300 tisíc barelů denně přímo na britský, francouzský a nizozemský trh. Vyhnulo se přitom Perskému zálivu a Suezskému průlivu, čímž ušetřilo velké peníze za tranzitní poplatky.

Rychlost a rozsah, s jakými by nová infrastruktura měla vzniknout, bere dech.

analýza banky Goldman Sachs

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