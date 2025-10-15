Vůdce Sýrie přijel za Putinem, chce vydat Asada. Lavrov odmítl spekulace o otravě

Autor: ,
  14:18
Syrský prezident Ahmad Šara je v Moskvě, kde jedná se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Šara je v roli syrského vůdce v Rusku poprvé, podle médií má v plánu požádat šéfa Kremlu o vydání uprchlého syrského exprezidenta Bašára Asada, jenž býval spojencem Moskvy a po svém svržení se uchýlil do Ruska.
Ruský prezident Vladimir Putin a syrský prezident Ahmad Šara si podávají ruce...

Ruský prezident Vladimir Putin a syrský prezident Ahmad Šara si podávají ruce před schůzkou v Kremlu. (15. října 2025) | foto: Sergey Bobylev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Syrský prezident Ahmed Šara přijíždí na schůzku s ruským prezidentem Vladimirem...
Syrský prezident Ahmad Šara po příletu do Moskvy (15. října 2025)
Syrský prezident Ahmad Šara při vystupování z letadla po příletu do Moskvy (15....
Ruský prezident Vladimir Putin a bývalý syrský prezident Bašár Asad při setkání...
46 fotografií

Na začátek jednání Šara Putinovi řekl, že Damašek bude respektovat všechny dosavadní dohody. Putin mu blahopřál k nedávným nepřímým parlamentním volbám, které označil za úspěch, a řekl, že Moskva je připravena na pevnější vazby se Sýrií.

Kritici zmíněný volební proces považují za nedemokratický, neboť se nejednalo o přímé volby a neúčastnili se ho zástupci dvou regionů, nad nimiž nemá vláda v Damašku kontrolu.

Sýrie vydala zatykač na Asada. Svržený vládce se ukrývá v Rusku

Rusko bylo klíčovým spojencem Asada ve 14 let trvající syrské občanské válce. Moskva se do ní zapojila a podpořila Asada, což na dlouho ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu. Ten se ale loni v prosinci zhroutil po bleskové ofenzivě skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a její vůdce Šara se stal v lednu prozatímním prezidentem.

„Šara požádá ruského prezidenta o vydání všech osob, které spáchaly válečné zločiny a nacházejí se v Rusku, zejména o vydání Bašára Asada,“ řekl agentuře AFP nejmenovaný činitel.

Asadova rodina má v Moskvě nemovitosti za 40 milionů dolarů, na účtech miliardy

Moskva poskytla Asadovi azyl, ale zároveň se snaží budovat vztahy s novou syrskou vládou a udržet si v Sýrii vliv. Přestože se během občanské války ocitli na opačných stranách, noví vládci v Damašku zaujali ke vztahům s Moskvou pragmatický přístup.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí novinářům řekl, že Moskva udělila Asadovi azyl z humanitárních důvodů. „On a jeho rodina čelili fyzickému vyhlazení,“ řekl a odmítl nedávné spekulace, že by byl svržený syrský vůdce léčen s otravou. Asad v současné době žije diskrétně v ruské metropoli, napsala agentura Reuters s odvoláním na ruská média.

Rusko si chce udržet své základny

Syrská agentura SANA informovala, že Šara přicestoval do Moskvy, aby jednal s Putinem o bilaterálních vztazích a regionálním i mezinárodním vývoji.

Rusko rozdýchává syrskou kocovinu. Snaží se zachránit aspoň základny

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova se vůdci chystali hovořit i o ruských vojenských základnách v Sýrii. Hodlají také diskutovat o ekonomických otázkách souvisejících s investicemi, cituje AFP činitele.

Rusko má v Sýrii dva vojenské objekty – základnu ruského námořnictva v přístavním městě Tartús a leteckou základnu Hmímím v provincii Latákíja. Rusko je přítomno také na letišti v Kámišlí na severovýchodě země.

Lavrov v pondělí uvedl, že Sýrie má zájem na zachování ruských vojenských základen na svém území. Podle něj by kromě vojenských účelů mohly základny sloužit jako centra pro přepravu humanitární pomoci do Afriky.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Motoristé sobě stojí za Turkem. Chtějí řešit jen únik jeho spisu z policie

Motoristé sobě dál stojí za svým poslancem Filipem Turkem i po nejnovější kauze, kdy vyhrožoval zaměstnanci velvyslanectví Saúdské Arábie. „Jak je možné, že policejní spis se objevil v médiích?...

15. října 2025  5:26,  aktualizováno  14:55

Mladé Ukrajince pustili za hranice a... v Německu jich žádá o azyl desetinásobek

Počet mladých Ukrajinců žádajících v Německu o mezinárodní ochranu, vzrostl od konce letošního srpna desetinásobně. Podle německého ministerstva vnitra to má souvislost s rozhodnutím ukrajinské vlády...

15. října 2025  14:50

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  14:48

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025,  aktualizováno  14:46

Vůdce Sýrie přijel za Putinem, chce vydat Asada. Lavrov odmítl spekulace o otravě

Syrský prezident Ahmad Šara je v Moskvě, kde jedná se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Šara je v roli syrského vůdce v Rusku poprvé, podle médií má v plánu požádat šéfa Kremlu o vydání...

15. října 2025  14:18

Změna času 2025. Kdy začíná zimní a v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí pocitově o něco dřív. Ručičky hodin se posouvají každý rok stejně, poslední říjnový víkend. Letos však říjen končí v pátek 31., a tak se k...

15. října 2025  14:07

Mukův Oceán k lidem stále promlouvá a já netuším proč, přemýšlí klávesista Kučera

Premium

Kapela Oceán vydala kompilační album Nic blíž, nic dál, mapující obě tvůrčí etapy. Jak původní s frontmanem Petrem Mukem, tak novou éru se zpěvačkou Jitkou Charvátovou. Hity jako Prázdná ulice,...

15. října 2025

Po osmnáctiletém mladíkovi pátrali policisté i hasiči. Našli ho bez známek života

Policisté a hasiči na Českobudějovicku pátrali po osmnáctiletém mladíkovi. Rozvinuli rojnici u Boršova nad Vltavou. Brzy se potvrdily obavy, že by si mohl sáhnout na život. Našli ho mrtvého.

15. října 2025  13:56

Brno nechce opakovat fiasko s nefunkční světelnou výzdobou, dá do ní víc peněz

Měly dotvářet vánoční atmosféru v centru Brna, jenže světelné girlandy místo slavnostního záření spíš chybně problikávaly. Loni už město na tyto svítící „trubky“ rezignovalo a nahradilo je obyčejnými...

15. října 2025  13:53

Neštěstí přichází natřikrát. Novou řadu seriálové Wednesday uvidíme za dva roky

Vzhledem k tomu, že první řada seriálu Wednesday je na Netflixu nejsledovanějším anglicky mluvícím seriálem všech dob, a také vhledem k finále závěrečného dílu druhé řady, není žádným překvapením, že...

15. října 2025  13:47

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Jsme důležitý článek, řekl Turek v garáži a popřál si k narozeninám. Kauzy odmítá

Lídr Motoristů Filip Turek se po sérii mediálních kauz ohradil proti obviněním, že v minulosti psal nevhodné příspěvky na sociální sítě. Ve videu zveřejněném ke svým dnešním čtyřicátým narozeninám...

15. října 2025  13:33

Zásilkovna pustila DPD do svých boxů. Další partneři mohou následovat

Skupina Packeta, která provozuje Zásilkovnu, otevírá svou síť výdejních boxů i dalším dopravcům. Jako první se k této možnosti připojila společnost DPD, která nyní může doručovat své zásilky do boxů...

15. října 2025  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.