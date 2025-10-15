Na začátek jednání Šara Putinovi řekl, že Damašek bude respektovat všechny dosavadní dohody. Putin mu blahopřál k nedávným nepřímým parlamentním volbám, které označil za úspěch, a řekl, že Moskva je připravena na pevnější vazby se Sýrií.
Kritici zmíněný volební proces považují za nedemokratický, neboť se nejednalo o přímé volby a neúčastnili se ho zástupci dvou regionů, nad nimiž nemá vláda v Damašku kontrolu.
Rusko bylo klíčovým spojencem Asada ve 14 let trvající syrské občanské válce. Moskva se do ní zapojila a podpořila Asada, což na dlouho ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu. Ten se ale loni v prosinci zhroutil po bleskové ofenzivě skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a její vůdce Šara se stal v lednu prozatímním prezidentem.
„Šara požádá ruského prezidenta o vydání všech osob, které spáchaly válečné zločiny a nacházejí se v Rusku, zejména o vydání Bašára Asada,“ řekl agentuře AFP nejmenovaný činitel.
Moskva poskytla Asadovi azyl, ale zároveň se snaží budovat vztahy s novou syrskou vládou a udržet si v Sýrii vliv. Přestože se během občanské války ocitli na opačných stranách, noví vládci v Damašku zaujali ke vztahům s Moskvou pragmatický přístup.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí novinářům řekl, že Moskva udělila Asadovi azyl z humanitárních důvodů. „On a jeho rodina čelili fyzickému vyhlazení,“ řekl a odmítl nedávné spekulace, že by byl svržený syrský vůdce léčen s otravou. Asad v současné době žije diskrétně v ruské metropoli, napsala agentura Reuters s odvoláním na ruská média.
Rusko si chce udržet své základny
Syrská agentura SANA informovala, že Šara přicestoval do Moskvy, aby jednal s Putinem o bilaterálních vztazích a regionálním i mezinárodním vývoji.
Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova se vůdci chystali hovořit i o ruských vojenských základnách v Sýrii. Hodlají také diskutovat o ekonomických otázkách souvisejících s investicemi, cituje AFP činitele.
Rusko má v Sýrii dva vojenské objekty – základnu ruského námořnictva v přístavním městě Tartús a leteckou základnu Hmímím v provincii Latákíja. Rusko je přítomno také na letišti v Kámišlí na severovýchodě země.
Lavrov v pondělí uvedl, že Sýrie má zájem na zachování ruských vojenských základen na svém území. Podle něj by kromě vojenských účelů mohly základny sloužit jako centra pro přepravu humanitární pomoci do Afriky.