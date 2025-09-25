„Není džihádista, ale autoritář.“ Vůdce Sýrie prorazil v OSN, využívá lest i šarm

  14:39
Nový syrský prezident Ahmad Šara se ve středu ukázal na Valném shromáždění OSN. Premiéra to byla nejen pro tohoto „islamistu v saku“, ale i pro jeho zemi. Šlo totiž o první proslov hlavy Sýrie od roku 1967. Šara, který se k moci dostal po loňském pádu diktátora Bašára Asada, prohlásil, že se Damašek vrací na světovou scénu.
Syrský prezident Ahmad Šara (24. září 2025)

Syrský prezident Ahmad Šara (24. září 2025) | foto: Reuters

Syřané v ulicích poslouchají projev svého prezidenta Ahmada Šary na Valném...
Syřané v ulicích poslouchají projev svého prezidenta Ahmada Šary na Valném...
Syřané v ulicích poslouchají projev svého prezidenta Ahmada Šary na Valném...
Syrský prezident Ahmad Šara (24. září 2025)
„Sýrie si opět získává své právoplatné místo mezi světovými národy,“ prohlásil v OSN Šara a požádal o kompletní zrušení sankcí uvalených na jeho zemi, „aby už nespoutávaly syrský lid“. Ten se pod vládou dynastie Asadů dusil padesát let. Režim se zhroutil loni v prosinci poté, co povstalci z islamistické skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS) překvapili vládní vojska bleskovou ofenzivou.

Novým prezidentem se pak stal vůdce povstalců Šara – tehdy ještě pod jménem Abú Muhammad Džulání. Právě jeho vazby na Al-Káidu vyvolávaly obavy, jak bude nová Sýrie po desetiletích diktatury, jež zabila miliony lidí a další statisíce mučila, vypadat. Účast na velkém diplomatickém fóru je tak pro Šaru téměř filmový obrat. Z džihádisty státníkem.

Do Sýrie se od pádu Asada vrátil milion uprchlíků, doufají v přeměnu země

Oficiálně je přitom u Spojených států i OSN stále vedený jako terorista, připomíná list The New York Times. „S postupem času vidíme, že Šara není až tak tvrdým islamistickým džihádistou, jenž se snaží vypadat pragmaticky, jako spíše autoritářem, který se snaží vytvořit stabilní vládu. Je to člověk toužící po moci,“ míní dlouholetý americký diplomat Robert S. Ford.

Ten se ironií osudu za války v Iráku třásl před útoky tehdejšího džihádisty Džuláního a coby velvyslanec v Sýrii v roce 2012 nechal svou ambasádu zavřít ze strachu, že ji bude Al-Káida bombardovat. Džulání coby mladý islamista mimochodem strávil šest let v iráckých věznicích a zadrželi jej i Američané. O jedenáct let později se oba muži potkali tváří v tvář a poklábosili o životě na Blízkém východě.

Šara tehdy snil o tom, že obsadí Damašek. Nyní ještě před projevem řekl, že by byl rád, kdyby se svět v souvislosti se Sýrií zbavil asociací na válku, uprchlíky a nelegální drogy. Za Asadovy vlády se totiž země mimo jiné stala státní továrnou na výrobu captagonu a dalších amfetaminů.

Nynější vláda podle Šary produkci i vývoz těchto drog zarazila, otevřela hranice navrátilcům – vrátil se už údajně milion Syřanů – a se zahraničními institucemi začala projednávat třeba odstranění chemických zbraní, jimiž Asadova Sýrie disponovala.

Inteligentní a ambiciózní, tvrdí o něm

V projevu, který se svými osmi minutami patřil během letošního zasedání mezi nejkratší, pak Šara popisoval dekády represí a vyzdvihl snahy změnit image své vlasti. Prý se z „vývozce krizí změnila v příležitost pro mír, a to pro Sýrii i celý region“. V OSN zdůraznil kroky, jež podnikl k obnově Sýrie za méně než rok své vlády. Zavedl nové zákony, vytvořil nové instituce, uspořádal volby a začal také oslovovat mezinárodní společnosti.

Trump zruší sankce uvalené na Sýrii. Chce jí napomoci v cestě ke stabilizaci

Novináři deníku The New York Times hovořili s více než sedmdesáti lidmi, kteří Šaru sledovali nebo s ním mluvili během jeho vzestupu. Vykreslují jej jako inteligentního, ambiciózního člověka, jenž dokáže měnit tvář a využívá lsti, šarm, diplomacii i bezohlednost, aby v jednom z nejnebezpečnějších koutů Blízkého východu přežil.

A poté, co se z války v Iráku přesunul do Sýrie, svrhl Asada a nahodil sako i image umírněného islámského vládce, si u něj postupně začali podávat dveře mnozí západní státníci. Získal si přízeň Spojených států, navštívila ho německá delegace a naposledy s ním hovořil i český prezident Petr Pavel.

Český prezident Petr Pavel (vpravo) diskutuje se syrským prezidentem Ahmadem Šarou během zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. (22. září 2025)

„Kdokoli nás soudil podle naší minulosti, mýlil se? Nebo jsme se mýlili my?“ řekl reportérům o své minulosti. Prý ho připravila na to, co nikdo jiný nedokázal – vyhnání diktátora z paláce. Asad se od té doby i se svou rodinou skrývá v Rusku.

Šarovu reputaci ovšem dosud nejvýrazněji pokazilo násilí namířené proti Asadovým alávitům a později boje mezi sunnitskými beduínskými kmeny, které podpořily jednotky nové syrské vlády, a milicemi drúzské menšiny, na jejichž stranu se zase postavil Izrael.

Do něj se mimochodem nový vládce Sýrie před zraky celého světa také opřel a vyjádřil podporu obyvatelům Pásma Gazy. „Patříme k národům, jež si nejvíce uvědomují hrůzy války a její zkázu. Z tohoto důvodu pevně stojíme po boku obyvatel Gazy, jejich dětí a žen a všech národů, které čelí násilí a agresi. Vyzýváme k okamžitému ukončení války,“ podotkl.

ANALÝZA: Vraždění civilistů, popravy celých rodin. Konec iluzí o krásné nové Sýrii

Žádal také, aby se obnovila dohoda z roku 1974 mezi Izraelem a Sýrií, jež stanovila vznik nárazníkové zóny mezi silami obou zemí pod dohledem OSN. Izraelská armáda od Šarova nástupu k moci na Sýrii poslala stovky leteckých úderů a tvrdí, že dohoda je neplatná.

„Izraelské útoky proti mé zemi pokračují, izraelská politika je v rozporu s mezinárodním podporujícím postojem vůči Sýrii. V našem regionu hrozí nové krize a boje,“ varoval. „Tváří v tvář této agresi je Sýrie odhodlána k dialogu,“ dodal.

Prezidentův projev sledovaly kromě státníků v OSN i davy lidí na náměstích v Sýrii, píše NYT. Šarovi příznivci jásali a mávali syrskými vlajkami, když slyšeli jeho slova. „Islamista v saku“ se stal první hlavou Sýrie, která promluvila v OSN od doby Núraddína Atásího. Ten v roce 1967 pronesl projev krátce po arabsko-izraelské válce, za které Damašek ztratil kontrolu nad Golanskými výšinami. Izrael je pak v roce 1981 anektoval.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nyní říká, že rozhovory o bezpečnostních otázkách se syrskou stranou jsou v plném proudu. „Závěr závisí na zajištění zájmů Izraele,“ vzkázala jeho kancelář a vyzvala k demilitarizaci jihozápadní Sýrie.

