Videohry a návrat k očařině. Izolovaný Asad chce v exilu léčit ruskou elitu

Rodina Asadových se usadila v jedné z nejexkluzivnějších lokalit u Moskvy. Podle zdrojů deníku The Guardian obývá dům v prominentní oblasti Rubljovka. Tato čtvrť, skrytá za vysokými zdmi, se stala domovem mnoha padlých spojenců Kremlu. Asadovými sousedy jsou například Viktor Janukovyč, bývalý ukrajinský prezident, nebo Askar Akajev z Kyrgyzstánu.
Život rodiny definuje ticho a izolace. Rodinný přítel pro deník z Británie, kde Bašár Asad vystudoval, uvedl, že Asadovi vedou „velmi tichý život“ s minimálním kontaktem s vnějším světem. Jejich bezpečnost a zároveň diskrétnost zajišťují agenti ruských tajných služeb.
Nejbizarnějším aspektem Asadova nového života je jeho denní náplň. Původně vystudovaný oční lékař, kterého z Evropy zpět do Damašku povolal až otcův rozkaz, se vrací k původní profesi. Podle zdroje tráví čas intenzivním studiem ruštiny a oprašováním znalostí oftalmologie.
„Je to jeho vášeň,“ uvedl rodinný přítel. Podle něj nejde o peníze, kterých má rodina dostatek, ale o osobní zájem. Asad údajně i před válkou v soukromí praktikoval medicínu a nyní doufá, že by v budoucnu mohl léčit moskevskou elitu.
Zatímco jiní exulanti střádají plány na převrat, Asad se chová, jako by krvavá kapitola jeho vládnutí nikdy neexistovala. Další rodinný přítel německému týdeníku Die Zeit prozradil, že když Asad nestuduje skripta, tráví dlouhé hodiny hraním videoher.
Šokovaná zlatá mládež
Manželka Asma a jejich tři děti – Háfiz, Zein a Karim – čelí výzvě ztráty statusu. „Myslím, že jsou stále v šoku. Prostě si zvykají na život bez toho, aby byli vládci země,“ popsal rodinný přítel současné rozpoložení dětí.
Manželka Asma, kdysi nazývaná Růží v poušti, se v Rusku zotavila z akutní leukémie. Její stav se stabilizoval díky experimentální léčbě pod dohledem ruských lékařů. Nyní vyplňuje čas nákupy luxusního zboží a cestami do Spojených arabských emirátů.
Děti, které byly vychovávány jako dědicové Sýrie, se snaží integrovat do moskevské smetánky, ačkoliv podle svědků si těžko zvykají. Dcera Zein v červnu 2025 promovala na elitní univerzitě MGIMO. Ceremoniálu se zúčastnila i rodina, ale drželi se stranou a odmítli se fotit na pódiu.
Nejvýrazněji se projevuje syn Háfiz, který měl po otci přebrat vládu. Ten se po příjezdu do Ruska pokusil o veřejnou aktivitu a snažil se na sociálních sítích vysvětlovat přesun do Moskvy. Ale brzy se stáhl do ústraní a na internetu nyní vystupuje pod pseudonymem.
Putinův nezajímavý host
Politicky je Bašár Asad mrtvým mužem. Vladimir Putin sice dodržel slovo a poskytl mu azyl z humanitárních důvodů, čímž vyslal signál loajality ostatním spojencům, ale tím jeho zájem končí.
Podle zdrojů z okolí Kremlu je Asad pro ruskou elitu již „zcela irelevantní“. Ruské úřady mu zakázaly jakékoli politické aktivity či mediální výstupy. „Putin má jen malou trpělivost s vůdci, kteří ztratí moc. Asad už není vnímán jako vlivná osoba, ani jako zajímavý host na večeři,“ cituje The Guardian zdroj z Moskvy.
Kontrast nemůže být větší. Zatímco Asad v teple moskevského exilu studuje oční nervy, Damašek pod vedením nového prezidenta Ahmeda al-Šary řeší poválečnou obnovu a složitě vyjednává s Ruskem o budoucnosti vojenských základen.