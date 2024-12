Přes milion lidí v Sýrii po ofenzivě povstalců opustil své domovy, uvádí OSN

„K 12. prosinci bylo od začátku eskalace nepřátelských akcí 27. listopadu nově vysídleno 1,1 milionu lidí po celé zemi. Většinu z nich tvoří ženy a děti,“ uvedl úřad v prohlášení.

Rebelové vedení islamisty režim Asada, který stál v čele Sýrie 24 let, svrhli po nečekané bleskové ofenzivě, která trvala méně než dva týdny. Předtím se to nikomu nepodařilo za téměř 14 let trvající občanské války. Kvůli té v uplynulých letech blízkovýchodní zemi opustilo několik milionů Syřanů, další byli vysídlení v rámci Sýrie.