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Damašek zasáhly exploze poblíž hotelu, kde nocoval Macron

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  10:24aktualizováno  10:29
V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Macron je nyní na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Šara, uvedla syrská státní televize.

Podle Elysejského paláce Macron cestou na schůzku do prezidentského paláce žádné výbuchy nezaslechl.

Jedna z bomb byla umístěna v kontejneru na odpadky a druhá ve vozidle nacházejícím se blízko hotelu, sdělil agentuře AFP nejmenovaný bezpečnostní zdroj. Na místě jsou nyní nasazeny bezpečnostní síly a média tam nemají přístup.

Hasiči zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být ubytován francouzský prezident Emmanuel Macron. (7. července 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron jedná se syrským prezidentem Ahmadem Šarou v Damašku. (7. července 2026)
Záchranáři zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být ubytován francouzský prezident Emmanuel Macron. (7. července 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron se syrským prezidentem Ahmadem Šarou v Damašku (7. července 2026)
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Okna blízkého ministerstva cestovního ruchu jsou podle zpravodaje AFP rozbitá. Syrské úřady se k incidentu zatím nevyjádřily. O případných obětech dosud agentury ani syrská média neinformovaly.

Macron v Damašku podpořil „novou Sýrii“. Chce svobodný a rozmanitý stát

Macron přiletěl do Damašku na státní návštěvu v pondělí večer, přičemž jeho cesta byla do poslední chvíle držena v tajnosti.

Macron uvedl, že do země přijel vyjádřit závazek Francie vůči syrskému lidu. Francie stejně jako další západní země mimo jiné zdůrazňuje potřebu ochrany práv žen a menšin a demokratizaci „nové Sýrie“.

Paříž podporovala nové syrské vedení i v době, kdy jiné západní státy byly vůči islamistickým povstalcům, kteří svrhli režim Bašára Asada, stále skeptičtí. Macron se s prezidentem Šarou setkal v Paříži již loni v květnu.

Posledním francouzským prezidentem, který Sýrii navštívil, byl v roce 2009 Nicolas Sarkozy. Francie přerušila diplomatické vztahy s Damaškem po krvavém zásahu Asadova režimu proti občanským demonstracím a následnému povstání v roce 2011.

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