Uživatelé na sociálních sítích sdíleli kopii úředního listu. Ten nařizuje vládním úřadům v dané provincii, aby pod hrozbou sankcí požádaly zaměstnankyně, aby se během pracovní doby nelíčily.
„Podle jakého článku a jakého zákona?“ ptala se syrská aktivistka Rím Turková na sociální síti Facebook. „Vyřešili jste všechny problémy Latákíje do té míry, že zbývá jen ženský make-up?“ ironicky poznamenal na Facebooku aktivista Džáber Kásim.
Latákíja je území převážně alavitské menšiny v Sýrii a domovská provincie svrženého prezidenta Bašára Asada. V březnu minulého roku byla dějištěm masakrů mezi milicemi napojenými na prozatímní vládu a alavity, které si vyžádaly přes 1 400 mrtvých, zejména alavitských civilistů, včetně 90 žen. Od té doby obyvatelé a nevládní organizace hlásí únosy, vraždy a další porušování práv v tomto regionu.
Nové nařízení je jedním z mála podobných opatření, která zavedla nová prozatímní vláda. Například v damašské provincii mají muži zakázáno pracovat v obchodech s dámským oblečením. Loni syrské úřady také zavedly pravidlo, podle něhož je na veřejných plážích povoleno nosit pouze plavky zakrývající celé tělo.
Ahmad Šara se stal prozatímním prezidentem Sýrie loni v lednu poté, co v prosinci 2024 jeho islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) vedlo bleskovou ofenzivu povstalců, jež svrhla režim prezidenta Asada. Nové vedení Sýrie má kořeny v odnoži teroristické sítě Al-Káida.