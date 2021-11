Islamisté si v Sýrii kupují svobodu, píše list. Naletěli jste, říkají Kurdové

Kurdy vedené věznice na severovýchodě Sýrie jsou dlouhodobě přeplněné i kvůli nezájmu Západu vyzvednout si „své“ islamisty. Už roky se tam tísní tisíce lidí, Syřanů i cizinců.

Místní zajatci se však nyní mohou poměrně snadno dostat na svobodu. Stačí zaplatit.

Na základě získaných oficiálních dokumentů a výpovědí dvou mužů, kteří už jsou „venku“, to tvrdí list The Guardian. Propouštění podle něj probíhá v rámci takzvaného „procesu smíření“.

Syřané, kteří byli uvězněni bez soudu, údajně platí osm tisíc dolarů (180 tisíc korun), aby mohli jít. Kromě toho ještě musí slíbit, že se nepřidají k žádné ozbrojené skupině a odstěhují se z území ovládaných kurdskými Syrskými demokratickými silami (SDF).

Oba muži, kteří s novináři mluvili, předtím bojovali za Islámský stát a do rukou Kurdů padli na jaře 2019. Po propuštění zamířili za rodinou. Tu totiž v rámci „smíření“ také osvobodili, tentokrát z tábora Al-Húl, kde žijí ženy a děti islamistů.

Společně pak přes Idlíb odjeli do Turecka a začali nový život. A zatímco jeden z mužů nyní tvrdí, že ideologii IS nikdy nevěřil, druhého prý nenapadlo, jak brutální nakonec bude.

První z nich, Syřan Abú Džafar, podle svých slov kromě zmíněné sumy zaplatil celkem ještě 22 tisíc dolarů (téměř půl milionu korun) na úplatcích pro různé představitele SDF. Peníze prý sehnal tak, že bohatší příbuzné přiměl prodat část majetku. Pro peníze se ostatně Džafar také k IS přidal.

„Můžete se svobodně rozhodnout, že budete žít v Islámském státu, ale opustit ho už není něco, co byste měli pod kontrolou. V tu samou chvíli, kdy odejdete, vás začnou považovat za káfira (nevěřícího), který musí zemřít,“ popisuje Džafar. Podle britského deníku muž pro IS stále používá oficiální název, nikoliv arabské Daeš, které má hanlivé vyznění.

Džafar také trvá na tom, že nikdy nikomu neublížil. Poté, co se během příměří dostal do vězení, začal čekat na soud. Toho se však nedočkal, a tak začal hledat jiné cesty, jak se dostat ven.

Novinář naletěl padělkům, tvrdí Kurdové

Druhý respondent Abu Muhammad pak vylíčil údajné mučení ze strany Kurdů příměrem, že členové SDF dělají vězňům „totéž, co jsme dělali zajatcům my, když jsme vedli IS“. Před zatčením Muhammad přímo řídil jednotku bojující proti SDF.

Na svobodu mu prý kromě oficiálních osmi tisíc dolarů pomohlo ještě dalších čtrnáct, které dal za úplatky. Oba muži prý vědí nejméně o deseti dalších lidech ze svého okolí, kteří si pomohli stejně. Mluvčí SDF Farhad Shami však odmítá, že by úřady takovou praxi provozovaly.

„SDF v minulosti propustila některé vězně s vazbami na IS, ti však neměli na rukou krev nevinných lidí a nespáchali žádné zločiny. Byli to buď zaměstnanci z kanceláří Islámského státu, anebo se k IS přidali pod nátlakem. Všechny propuštěné monitorují bezpečnostní složky, abychom se ujistili, že se k IS nepokusí vrátit,“ uvedl mluvčí.

Agentura North Press pak Kurdy dále cituje s tím, že Britové naletěli. Údajné dokumenty jsou prý padělky. „The Guardian zveřejnil falešnou zprávu spojenou s dokumentem, který tvrdí, že se zajatci ISIS dostávají z vězení na severovýchodě Sýrie výměnou za jistou sumu peněz,“ uvedly údajně SDF v prohlášení.

„Navzdory tomu, že jsme absolutně popřeli takové zprávy a novináři, který článek připravoval, jsme řekli, že je ten dokument padělaný, deník spadl do pasti padělků a falešných svědectví. Trvali na tom, že zprávu zveřejní i tak,“ dodávají Kurdové s tím, že se obrátili na vedení listu a nyní čekají na odpověď.