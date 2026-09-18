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Syřan kladivem zbořil zeď a po 15 letech odkryl nepoškozenou tajnou knihovnu

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  12:02
Po 15 letech se Syřan vrátil do svého domu v Damašku a našel v něm něco, co tam ukryl před odchodem ze země. Za zdí byla stále jeho soukromá knihovna s knihami, které byly za vlády Bašára Asada zakázané. Muž je před útěkem do Kuvajtu ukryl a po návratu zjistil, že knihovna zůstala po celou dobu zcela neporušená. Z nálezu měl podle videa obrovskou radost.

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