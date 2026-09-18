Syřan kladivem zbořil zeď a po 15 letech odkryl nepoškozenou tajnou knihovnu
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Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“
V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.
Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.
Fico těsně před odjezdem zrušil cestu na Ukrajinu, kvůli nemoci
Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou očekávanou páteční cestu na Ukrajinu, na třídenním summitu takzvané Karpatské osmičky ho zastoupí státní tajemník ministerstva zahraničí.
Dvě třetiny lidí považují schodek rozpočtu za vysoký, voliči ANO vybočují
Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun považují dvě třetiny občanů za příliš vysoký a měl by se podle nich snížit. Pro čtrnáct procent lidí je přijatelný a čtyři...
Přijeli, obhlédli, nacouvali, naložili, odjeli. Muži si ze stavby odvezli desítky kilogramů materiálu
Pražská policie pátrá po dvojici mužů, kteří si v srpnu vyhlédli staveniště a z něj odcizili několik desítek kilogramů stavebního materiálu. S dodávkou přijeli až k plotu, pak překonali zabezpečení a...
Jste na chvostu Aliance. Americký diplomat sepsul Česko za výdaje na obranu
Spojené státy daly jasně najevo, že od České republiky očekávají rychlejší navyšování výdajů na obranu. „Je pro nás zklamáním, že Česko neučinilo větší pokrok při plnění obranného závazku z Haagu,“...
Syřan kladivem zbořil zeď a po 15 letech odkryl nepoškozenou tajnou knihovnu
Po 15 letech se Syřan vrátil do svého domu v Damašku a našel v něm něco, co tam ukryl před odchodem ze země. Za zdí byla stále jeho soukromá knihovna s knihami, které byly za vlády Bašára Asada...
Nový náčelník generálního štábu si založil účet na X, Řehka měl zákaz
Čerstvě jmenovaný náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč v pátek oznámil, že si nově založil oficiální účet na sociální síti X. Ve videu, které na síti zveřejnil, řekl, že chce otevřeně...
Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce
Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...
Miley odhodila příjmení Cyrus a vydala nové album Bass Persuades
Po roce a několika měsících se Miley Cyrus hlásí s novým albovým počinem. Nese název Bass Persuades a zpěvačka se na něm prezentuje pouze pod křestním jménem, tedy Miley. Album předznamenal stylový...
Pavel jednal s jordánským králem Abdalláhem II. o situaci u Hormuzu i v Gaze
Jordánský král Abdalláh II. jednal na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem a míří za premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem. Krále Abdalláha II. doprovází v Praze i jeho choť, královna Ranija.
Drogy, strach v ulicích a bezdomovectví? Jablonečtí lídři nabízejí řešení
Obyvatele Jablonce nad Nisou trápí zejména bezpečnost v ulicích, drogově závislí, lidé bez domova či obchod s chudobou. Kvalitnímu životu brání také nedostatek bytů či parkovacích míst. O hlasy...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Česko zvyšuje ostrahu kvůli ruským hrozbám. Policie posílila hlídky u nádraží
Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Navázal tak na slova polského premiéra Donalda Tuska, který varoval, že Rusko podle tajných služeb...
Červená na přejezdu? Nezájem. Čekající sanitku vytroubil a pak předjel řidič osobního auta
Přestože policie často varuje řidiče před nebezpečným předjížděním na železničních přejezdech, k dalšímu riskantnímu hazardu došlo na přejezdu ve středočeské obci Řevnice. Řidiče sanitky zde na...