Sýrie o víkendu zažila největší vlnu násilí od útěku Bašára Asada, jehož v čele státu loni začátkem prosince vystřídal islamista dříve napojený na teroristickou al-Káidu a Islámský stát. Oběťmi je na tisíc lidí z dříve protežované menšiny alávitů.

Pro Michaela to není překvapení, zprávy o tom, že v Sýrii to doutná, přicházely do Izraele už nějaký ten pátek. Týkaly se však převážně drúzů na jihu a Kurdů na severu země.