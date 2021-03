Slavný špeh Eli Cohen by se mohl vrátit domů. Izraelcům s tím pomáhá Rusko

Geniální špeh Syřanům poradil, aby u svých vojenských stanovišť na Golanských výšinách vysadili eukalypty, díky čemuž je pak Izraelci snadno zaměřili.

Jako údajný arabský byznysmen se spřátelil s damašskou smetánkou a zatímco získané informace posílal do Tel Avivu, syrský premiér Hafíz Asad pro něj zvažoval post náměstka ministra obrany.



Legendárního izraelského agenta egyptského původu Eliho Cohena nakonec odhalili a v květnu 1965 ho v jeho čtyřiceti letech veřejně popravili na Náměstí mučedníků v Damašku.

Od té doby je jeho tělo v Sýrii. Izraelská strana se už mnohokrát pokusila dostat ostatky svého národního hrdiny zpět, ale vždy neúspěšně.

Nyní se objevila nová opatrná naděje. Britský list The Times uvádí, že Sýrie skutečně připravuje Cohenovu exhumaci. Několik posledních týdnů se podle médií kope na hřbitově v palestinském uprchlickém táboře Jarmúk na okraji syrské metropole a hledá se agentovo tělo.

Spekulace ještě posílil nedávno odvysílaný dokument Spyfall z dílny ruské propagandistické stanice RT. V tom se objevily dosud nezveřejněné záběry z Damašku, kde se Cohen coby obchodník Kamál Amín Tábet prochází po ulici. Kamera také zachytila pohled na náměstí z okamžiku, kdy Cohenův příběh skončil. Zveřejnění záběrů má být podle médií vzkazem.

Vzkazem Ruska, že se s ním v případě izraelsko-syrských vztahů musí počítat. Svatá země podle listu The Times of Israel požádala Moskvu o pomoc v jednáních o Cohenově vydání.

V poslední době se Rusko podílelo už na několika dohodách mezi židovským a arabským státem, přičemž jedna z nich nakonec vedla k vrácení izraelské občanky. Tu syrští vojáci zajali poté, co na Golanských výšinách přešla hranice.

Už před dvěma lety navíc Rusko Izraelcům pomohlo najít a získat ostatky vojáka Zacharyho Baumela, který zahynul během války v Libanonu v roce 1982. Jeho tělo se našlo na hřbitově v Jarmúku. Zpráva o Cohenovi také přichází jen krátce poté, co Izraelci Syřanům koupili ruskou vakcínu Sputnik V.

Vdova po Cohenovi je na pochybách

O Cohenově životě vzniklo několik biografií, celovečerní film a naposledy i seriál. Pod názvem Agent ho představil Netflix. Hlavní roli dostal špionův jmenovec a britský herec Sacha Baron Cohen. Zatímco si série získala fanoušky po celém světě, agentovi příbuzní v Izraeli ji příliš neocenili.

Vdova po Cohenovi Nadia ovšem říká, že se i vymyšlené scény o životě jejího muže vyplatí, pokud vybudí nové pátrání po jeho ostatcích. „Políbila a objala bych celou produkci, pokud by mi to Eliho vrátilo,“ řekla. Nové zprávy o ruském kopání v Jarmúku prý bedlivě sleduje. Nevěří však, že povedou k výsledku, na který čeká už více než pětapadesát let.

„Není to potvrzení, že se to skutečně stane. Ale jsem šťastná, že se o Elim mluví v televizi a že ho zmiňují vysoce postavení činitelé,“ cituje ji The Times of Israel s tím, že Cohenová v poslední době od izraelské vlády nedostala žádné informace o vývoji v jednáních se Sýrií.

Vdova říká, že návrat odhaleného agenta už celá léta není prioritou izraelských politiků. A tak se ptá, proč teď? Odpověď na to má vojenský analytik Alon Ben-David, který míní, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu by měl rád Cohena doma ještě před dalšími parlamentními volbami. Ty jsou v plánu 23. března.