Nezletilé dívky unesli do Sýrie. Přijměte je zpět, prosí Británii aktivisté

Nadie bylo teprve dvanáct let, když ji její příbuzný unesl z Británie a vzal do Sýrie mezi bojovníky Islámského státu (IS). Její život se proměnil v peklo. Opakovaně ji znásilňovali. Ve čtrnácti ji přinutili za jednoho z nich se provdat. O rok později se jí narodilo dítě, potomek sexuálního násilí.

Dívce se nakonec s její sestrou a matkou podařilo uprchnout na území držené Kurdy. Nyní žije v jednom z táborů pro utečence.

Podle neziskové organizace Reprieve (Omilostnění) je jednou z řady Britek, co byly proti své vůli zataženy do Sýrie obchodníky z lidmi. Skupina vychází z rozsáhlého průzkumu v táborech Roj a Al-Húl, kde žije devět britských mužů, 16 žen a 34 dětí, píše list The Times.

Neziskovka vyzývá vládu, aby přijala „oběti obchodu s lidmi“ zpět do země. Podporu nachází i mezi některými politiky. „Nemůžeme si umýt ruce nad těmito Brity, opustit je v bezvládném prostoru,“ napsal v předmluvě k zprávě organizace konzervativní poslanec Andrew Mitchell.

Britské ministerstvo vnitra z táborů odvezlo malý počet sirotků britských občanů. Zatím ale odmítá repatriovat celé rodiny. Některé britské občany navíc zbavilo občanství, podle Reprieve se jedná o devatenáct z 25 dospělých.

Známým se stal příběh takzvané černé vdovy Shamimy Begumové, která se k IS přidala ve svých patnácti letech. Británie ji zbavila občanství, odůvodňovala to tím, že představuje bezpečnostní hrozbu.

Begumová minulý měsíc prosila vládu, aby jí dala ještě jednu šanci. Reagovala tak v době, kdy americký prezident Joe Biden vyzval spojence v koalici proti IS, aby přijali své občany v táborech.

V britském parlamentu se nyní zformovalo politické uskupení, snažící se docílit změny britské politiky. Tvoří jej mimo jiné tři bývalí ministři za Konzervativní stranu, předsedové výborů, vysoce postavená labouristická politička a bývalý top diplomat, píše deník Evening Standard.

„Nemůžeme je nechat zabít, nebo vykořisťovat v nebezpečných táborech. Máme odpovědnost vůči ženám a dívkám, které byly týrány a s kterými obchodovali,“ uvedla labouristická poslankyně a stínová ministryně spravedlnosti Lyn Brownová. K iniciativě se připojila kvůli případu ženy z Londýna, kterou její manžel přinutil odcestovat do Sýrie. „Ona a její děti jsou obětmi trestných činů,“ dodala.

Některé tyto ženy narazily na své únosce na seznamovacích stránkách pro muslimy. Jedna z nich, Zara, zjistila, že její manžel přinutil další ženy, aby si jej vzaly a následně je přivedl do Sýrie.

„Vláda Spojeného království tvrdí, že vede globální boj proti obchodování s lidmi a modernímu otroctví. Systematicky však zklamává oběti obchodování s lidmi,“ píše nezisková organizace ve své zprávě.