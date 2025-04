Islámský stát v Sýrii nabírá na síle. Hrozí, že osvobodí tisíce vězněných radikálů

Americká armáda koncem loňského roku zhruba zdvojnásobila počet svých pozemních vojáků v Sýrii na dva tisíce. Zdá se, že údery na základny Islámského státu v syrské poušti v posledních měsících bezprostřední hrozbu zkrotily, píše list The New York Times.

Nový šéf Bílého domu Donald Trump je však známý svým odporem k přítomnosti amerických vojáků v cizích zemích. Do toho je tu problém Turků s Kurdy. Pro Turecko jsou kurdští bojovníci nebezpeční teroristé a členové zakázané Kurdské strany pracujících (PKK). Na jejich jednotky SDF tak útočí turecké letectvo i povstalci, které turecká vláda podporuje.

Právě Kurdové však věznice i nedaleké tábory plné členů IS a jejich příbuzných dodnes střeží. Podle dřívější dohody mezi novou syrskou vládou a Kurdy by měli zadržovaní přejít pod Damašek, mluví se o konci letošního roku. Obavy z možného útěku tisíců vězněných islamistů se nicméně objevily okamžitě po pádu syrského diktátora Bašára Asada.

A pak znovu poté, co se na severovýchodě země znovu rozhořelo násilí mezi tureckou armádou a kurdskými jednotkami. „SDF se snaží zabránit džihádistům, aby využili vyvíjející se bezpečnostní situace v Sýrii k obnovení své přítomnosti, ale varovaly, že jejich schopnost bojovat proti ISIS je podkopávána ofenzivou proti jejich silám ze strany Turecka a jeho spojeneckých milicí na severu země,“ potvrzuje kurdský portál Rudaw.

Návrat Kurdů, odchod proturecký skupin Proturecké syrské skupiny snížily svou vojenskou přítomnost v kurdských oblastech na severu Sýrie, píše agentura AFP s odkazem na úterní prohlášení zástupce syrského ministerstva obrany. Krok je výsledkem dohody z minulého měsíce mezi novou vládou Kurdy. Do Afrínu a okolí se díky ní mimo jiné začnou vracet desítky tisíc vysídlených kurdských obyvatel, kteří odtamtud utekli už v roce 2018. Členy protureckých skupin, které se mají stejně jako další ozbrojené jednotky vtělit do syrské armády, pak úřady chtěly umístit na armádní stanoviště, ta však jsou pravidelným cílem izraelských náletů.

Když před třemi lety zaútočil Islámský stát na město Hasaka a z věznic uteklo na čtyři stovky radikálů, získat znovu kontrolu Kurdům pomohly americké speciální jednotky. A od té doby SDF díky americkým zpravodajským informacím zarazily všechny plánované útěky, uvedl jeden z vysoce postavených amerických představitelů.

Po pádu Asada však z tábora Al-Húl utekl neupřesněný počet bojovníků IS. Riziko, že islamisté „tam venku“ osvobodí i další své kolegy za mřížemi, je reálné, varují odborníci. V samotných věznicích je zhruba 9 až 10 tisíc teroristů a v táborech přes 40 tisíc příbuzných těchto mužů, hlavně ženy a děti.

Jejich útěk by Islámskému státu nejenže vylepšil bilanci, ale také značně posílil možnosti propagandy. „Klenotem Islámského státu jsou stále věznice a tábory,“ říká pro NYT vedoucí výzkumu zpravodajské a bezpečnostní firmy The Soufan Group Colin Clarke s tím, že by dobytí věznic pomohlo i budoucímu náboru nových bojovníků.

Kromě Al-Húlu žijí blízcí radikálních islamistů i v menším táboře Roj. Tam kurdské bezpečnostní složky o víkendu provedly razii proti buňkám IS, informoval Rudaw. Akci vedla ženská složka, a to „v reakci na nebezpečný pohyb buněk ISIS, zejména v táborech, kde žijí rodiny gangů ISIS“.

„Tato kampaň je pokračováním našeho boje proti všem pokusům teroristů z ISIS a projevem naší pevné vůle vyčerpat zdroje terorismu a zajistit bezpečnost a stabilitu pro všechny složky naší společnosti,“ uvedli Kurdové. Většinu v těchto táborech tvoří Syřané nebo Iráčané. Ti jsou iráckou vládou postupně vraceni do vlasti, všichni však musejí projít „rehabilitací“, píše portál.

A připomíná, že dodnes jsou v táborech i lidé, kteří se k budování chalífátu připojili z některé ze západních zemí. Kurdové opakovaně žádali tyto státy, aby si své občany vyzvedly. Vlády Francie či Velké Británie se k tomu však často nemají a naopak zadrženým odebírají občanství nebo jim jinak brání v návratu do země. Argumentují přitom bezpečnostní hrozbou, kterou tito lidé představují.

OSN volá po řádném procesu pro islamisty

To však kritizuje OSN, která si k otázce vězňů také řekla své. „Politická transformace v Sýrii je cennou příležitostí k ukončení svévolného, nelidského a časově neomezeného zadržování přibližně 52 tisíc lidí v souvislosti s konfliktem s Islámským státem v Iráku a Levantě,“ vyzvali v pondělí její odborníci.

„Naléhavě vyzýváme Sýrii a další země, aby na (dohodu Damašku s Kurdy) navázaly ukončením svévolného zadržování a postavením před soud každého, kdo je podezřelý z genocidy, válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti,“ žádají.

Kromě rodinných příslušníků a spolupracovníků lidí podezřelých z členství v IS jsou podle nich v táborech i uprchlíci, vnitřně vysídlené osoby a oběti obchodování s lidmi. „Stovky dospívajících chlapců byly násilně odděleny od svých matek a jsou drženy ve věznicích nebo ‚rehabilitačních‘ centrech,“ kritizuje OSN s tím, že lidé jsou „v krutých, nelidských a ponižujících podmínkách“ drženi už nejméně šest let.

Na Sýrii a světové společenství tak má Organizace spojených národů šest požadavků. Mezi nimi je kromě repatriace občanů třetích států zpět do vlasti – podle OSN jde až o padesát dalších zemí – také zajištění férového procesu pro obviněné, zabránění trestu smrti pro odsouzené, ale i to, aby cizí státy „přestaly s destabilizací syrské tranzice, včetně přeshraničních útoků Turecka na severovýchodě a izraelských útoků a plíživé okupace na jihu“.

Jak moc bude Šara bojovat proti IS?

„Pokud budou syrští Kurdové oslabeni, bezpochyby to vytvoří vakuum. A jedině Islámský stát ve vakuu prospívá,“ varuje irácký analytik Kawa Hassan. Islámský stát přitom ještě ani zdaleka není tak silný jako v době, kdy v Sýrii a Iráku budoval svůj chalífát a světu na očích vraždil zajatce. To však není ani vláda syrského vůdce Ahmada Šary.

Spojené státy podle NYT doufají, že kabinet pod taktovkou skupiny Haját Tahrír aš-Šám, jež má svůj původ v al-Káidě, jim bude partnerem v boji proti obnovenému IS. První náznaky prý byly pozitivní. Skupina jednala na základě amerických zpravodajských operací a islamistům překazila osm plánovaných akcí v Damašku.

Masakry z minulého měsíce, při nichž byly zavražděny stovky civilistů z náboženské menšiny alavitů, však ukázaly, že nemá kontrolu nad některými svými jednotkami. Není tak jasné, jak velkou kapacitu bude Šara mít v boji proti Islámskému státu.

Podle amerického výzkumníka Aarona Zelina, který v posledních patnácti letech sleduje aktivity islamistických skupin, jsou pro syrskou vládu aktuálně největšími výzvami hlavně pokusy pozůstatků svrženého Asadova režimu vyvolat v zemi nepokoje a pak také výpady turecké armády. K tomu se však snadno může znovu přidat Islámský stát.

„Jeden velký útok na cizince nebo expaty v Damašku a všichni to začnou vnímat jinak, takže musíme být opatrní,“ dodává Zelin. Loni se skupina podle jednoho z představitelů americké administrativy přihlásila k 294 útokům. O rok dřív to bylo „jen“ 121 útoků. Monitorovací výbor při OSN odhadl asi 400 útoků, zatímco lidskoprávní aktivisté v Sýrii tvrdí, že skutečný počet je ještě vyšší.