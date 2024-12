ANALÝZA: Polepšený džihádista? Západ v otázce Sýrie opakuje starou chybu

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Muammar Kaddáfí je svržen, teď už bude všechno jenom lepší. Pardon, to vlastně není Kaddáfí, to je přece Bašár Asad, ten Syřan. Ale jinak je to dost podobné. Západ vítá změnu v Damašku, kterou přivodil muž, jenž je roky na americkém seznamu teroristů a je na něj vypsána odměna deset milionů dolarů.