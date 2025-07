Autobus nejméně půl hodiny šplhá do kopců Golanských výšin, nad námi na skále obrovský nápis: Vítejte Madždal Šams. Pod námi výhled do Izraele. Sleduji mapu v Googlu, brzy bych měla vystoupit. Chci do centra, odkud je to k syrské hranici co nejblíž. Projíždíme kruhový objezd, v jehož středu stojí památník Sultanovi al-Atrašovi a dalším drúzům, kteří v roce 1925 povstali proti francouzským kolonialistům.

Neumíte si představit, jaká zvěrstva se teď v Sýrii děla. Ani zvířata se tak nechovají, co drúzúm prováděli. Fajsal obyvatel Madždal Šams