IS po prohře v Sýrii chystá nové útoky v Evropě, sebevrazi mu ale zlenivěli

Evropanům hrozí také únosy, napsal britský list The Sunday Times. Dodal, že autenticitě záznamů na pevném disku nasvědčuje jejich detailnost.



Nové útoky v Evropě by měli provést členové IS, kteří se již na starý kontinent dostali, asi i v utajení mezi migranty. Dokumenty odhalují, jak jim IS plánoval poskytnout peníze i zbraně.

Podle odborníků ale představují nebezpečí i ti, kteří odjeli do Sýrie či Iráku bojovat za IS a nyní se chtějí vrátit do svých vlastí. Disk obsahuje stovky jmen ozbrojenců IS, která patří zjevně Tunisanům, Saúdským Arabům, ale i Belgičanům. K IS se ovšem přidali i občané Francie, Británie, Rakouska, Ruska a dalších zemí.

Záměr udeřit v Evropě zmiňuje dopis psaný v lednu, který je adresován jednomu z vůdců IS v Sýrii. Islamista vystupující pod jménem Abu Taher al-Tajiki v něm nastiňuje, jak pomoci členům IS v Evropě spáchat útoky. Tvrdí, že má povolení být v kontaktu s radikály, kteří chtějí působit v regionech vzdálených od blízkovýchodní základny IS.

„Před provedením operací nám pošlou cíle, pokud bude spojení bezpečné,“ napsal al-Tajiki. Tento muž původem zřejmě z Iráku žádá dokonce o souhlas s vytvořením jakéhosi „Úřadu pro zahraniční vztahy pro Oddělení operací v Evropě a dalších oblastech“.



Zároveň tvrdí, že má tým zahrnující i techniky a internetové hackery. Jeho skupina je zřejmě dobře zaopatřena, protože dodává, že nepotřebují peníze ani zbraně.

Islamisté zodpovědní za výbušniny zlenivěli

Západem podporované kurdsko-arabské síly ohlásily 23. března, že dobyly poslední opěrný bod IS, kterým byla východosyrská obec Baghúz. Záznamy islamistů ale ukazují, že v Sýrii zanechaly své spící buňky a atentátníky.

Disk byl také nalezen zhruba před měsícem v neupřesněné osvobozené oblasti syrské pouště, kde se místní síly dostaly do přestřelky s „uspalými“ členy IS, z nichž tři zahynuli.

Jiný z dokumentů na disku, jenž zřejmě vznikl v posledních dvou měsících, odkrývá vedoucí spících buněk v jednom z okresů na severovýchodě Sýrie.

Datový nosič obsahuje i líčení problémů, s nimiž se islamisté potýkají. Jde například o nedostatek lidí ochotných páchat sebevražedné bombové útoky. Chybí prý také vozidla použitelná pro tento druh úderů. Pisatel navíc obviňuje z lenosti tým zodpovědný za výbušniny. Jeho členy by chtěl vyhodit a nahradit někým snaživějším.

IS v časech svého největšího rozmachu mezi lety 2014 až 2016 kontroloval část Sýrie i Iráku. Tehdy se chlubil i ukořistěním zbraní, které dodali Američané irácké armádě. A také stovkami milionů dolarů z prodeje ropy, výkupného a dalších příjmů.

Záznamy na disku ale ukazují, že bojovníci IS často nafasovali jen pistoli a několik granátů. Pětašedesát členů IS ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur dostávalo pouze 35 dolarů (804 Kč) měsíčně. Stejnou částku pobíraly i jejich manželky. Za každé dítě bylo 25 dolarů (574 Kč) měsíčně navíc.

IS se na porážku na Blízkém východě zjevně připravoval. Na pokračující podzemní práci vyhradil podle jednoho dokumentu 5000 dolarů (téměř 115 000 Kč). Disk také naznačuje, že se členové spících buněk snaží zakládat různé podniky, zejména v obchodu s ropou.

Islámský stát a ženy:

VIDEO: Britka, která se přidala k IS tvrdí, že byla jen ženou v domácnosti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu