Sýrie zadržela skupinu stojící za útokem na hotel, v němž přespal Macron

V úterý ráno explodovaly téměř současně dvě podomácku vyrobené bomby v blízkosti hotelu v syrském hlavním městě, kde Macron právě strávil noc. Francouzská hlava státu již v tu chvíli odjela do prezidentského paláce na jednání se svým protějškem Ahmadem Šarou.
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Damašek zasáhly exploze poblíž hotelu, kde nocoval Macron. Osmnáct zraněných
Podle agentury Reuters byl Macron první hlavou státu EU, která navštívila Sýrii po pádu režimu autoritářského prezidenta Bašára Asada.
Macron podpořil současnou syrskou vládu a přechod země k demokracii po mnohaleté občanské válce. Šara pak vyjádřil naději, že Francie se stane významným obchodním partnerem Sýrie a že do země přijdou francouzské firmy.
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7. července 2026