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Sýrie zadržela skupinu stojící za útokem na hotel, v němž přespal Macron

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  21:47
Hasiči zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být...

Hasiči zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být ubytován francouzský prezident Emmanuel Macron. (7. července 2026) | foto: Yamam Al ShaarReuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu G7 ve francouzském...
Francouzský prezident Emmanuel Macron jedná se syrským prezidentem Ahmadem...
Záchranáři zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl...
Francouzský prezident Emmanuel Macron se syrským prezidentem Ahmadem Šarou v...
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Syrský ministr Anas Chattáb ve čtvrtek večer uvedl, že úřady zadržely skupinu stojící za úterním bombovým útokem u hotelu v Damašku, kde přespal francouzský prezident Emmanuel Macron. Ministr označil útok za teroristický, bližší informace o zadržených podle něj úřady poskytnou později. Syrské úřady uvedly, že výbuchy zabily jednu osobu a dalších 36 zranily.

V úterý ráno explodovaly téměř současně dvě podomácku vyrobené bomby v blízkosti hotelu v syrském hlavním městě, kde Macron právě strávil noc. Francouzská hlava státu již v tu chvíli odjela do prezidentského paláce na jednání se svým protějškem Ahmadem Šarou.

Damašek zasáhly exploze poblíž hotelu, kde nocoval Macron. Osmnáct zraněných

Podle agentury Reuters byl Macron první hlavou státu EU, která navštívila Sýrii po pádu režimu autoritářského prezidenta Bašára Asada.

Macron podpořil současnou syrskou vládu a přechod země k demokracii po mnohaleté občanské válce. Šara pak vyjádřil naději, že Francie se stane významným obchodním partnerem Sýrie a že do země přijdou francouzské firmy.

7. července 2026
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