Nedávno totiž prozatímní vláda prezidenta Ahmada Šary vydala nové nařízení zakazující pití alkoholu na veřejných místech. To mělo platit od začátku měsíce, zatím se ale v praxi nezměnilo nic. „Chodíme sem teď častěji, vždy s pocitem, že je to možná naposled,“ říká mladá Syřanka popíjející v jednom z barů Afamiu, tedy lokální pivo.
Čtvrť Báb Túmá, často označovaná za převážně křesťanskou oblast syrské metropole, kde se soustřeďuje značná část damašského nočního života, skrývá na každém kroku stopy náboženské rozmanitosti: za jedním rohem stojí mešita, za druhým synagoga. V Damašku se po staletí prolínají všechna tři monoteistická náboženství a Báb Túmá rozhodně není jediným místem, kde to i po setmění žije hudbou a rušným společenským životem.
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Bar Abú George patří ve čtvrti k nejpopulárnějším podnikům. Ztemnělá místnost plná dobových fotografií a bankovek s podobiznou Bašára Asada, ke které někdo přikreslil knírek připomínající Adolfa Hitlera a připsal slogan „Svobodná Sýrie“, se kvůli omezenému počtu míst k sezení rychle zaplní. Místo toho, aby hosté zůstávali u svých stolů, se však bar během chvíle promění v prostor pro společné setkávání a navazování nových známostí.
Jedna židle vedle druhé, hovory překřikující se od stolu ke stolu a nekonečné popíjení syrského anýzového araku či piva v omamném kouři cigaret, které patří k nejlevnějším komoditám v zemi – tak vypadá každodenní atmosféra v podniku. Bar zůstává otevřený po celý týden a své dveře zavírá až s úderem druhé hodiny ranní.
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„Je to jako můj druhý domov. Vždy po škole si sem zajdu. Jen tak vyčistit hlavu, pokecat s kamarády,“ vysvětluje mladý student medicíny. „Vůbec nevím, co budu dělat, až tenhle bar zavře. No, to by byl můj konec,“ dodává se smíchem.
Dosavadní majitel baru Abú Issám už ale podnik prodal. Do úplného konce mu zbývá jen několik posledních týdnů. „Nevím, co bude potom,“ říká smutně. Otevřít nový podnik s jiným zaměřením odmítá. „Neumím prodávat kávu ani provozovat obchod s vodními dýmkami. To nikdy nebyla moje oblast,“ vysvětluje. Právě takové podniky v zemi převažují.
Británie arabského světa
Během jeho vyprávění do baru vstoupí muž a ptá se, zda si tu může koupit jogurt. „Jogurt nemáme, vždyť vidíš, že tu je jen alkohol!“ volá na něj Abú Issám a zní docela udiveně.
„Víte, co je ale nejvtipnější? Vždyť právě vláda chlastá nejvíc,“ směje se majitel baru, za jehož pultem je kromě vystaveného alkoholu k nalezení také ikona Panny Marie. Podobná poznámka však zaznívá mezi řadou obyvatel Damašku častěji. „Nevěřím, že takový zákon jednou opravdu bude platit. Vždyť tu nejvíc pijí hlavně sunnité. Sýrie je, co se alkoholu týče, taková Británie arabského světa,“ říká s přesvědčením v hlase právník Usáma.
Prozatímní vláda měla v plánu zakázat pití alkoholu v ulicích v rámci nových opatření, která uplatňují politiku sunnitského konzervativního islámu, což následně vedlo k protestům místního obyvatelstva. Demonstranti, mezi nimiž byli muslimové i křesťané, prohlásili, že legislativa je sektářská a ohrožuje soudržnost komunity. Vláda se následně obyvatelům omluvila a oznámila, že omezení uvolní – budou prý existovat výjimky pro prodej alkoholu pro turistické účely, například v hotelech, nebo restauracích.
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„Nevíme, kdy se to stane, zatím k nám nikdo z vlády nepřišel s tím, že máme podnik zavřít,“ říká majitel baru, který už před více než 70 lety založil jeho otec.
Přestože zákon zatím nezačal platit, malé náznaky se už objevují. „Jeli jsme s kamarádem pozdě večer domů, ani jsme ten den nepili, ale chytila nás policie a chtěli vědět, zda v autě nemáme nějaký alkohol, či zda nevypadáme opile,“ stěžuje si mladá Syřanka Ludži.
Dekret oznámený v polovině března stanoví, že licence pro noční kluby a bary musí být převedeny na kavárenské licence. Zároveň omezuje prodej alkoholu výhradně na křesťanské čtvrti a pouze na balené nápoje s sebou.
Ačkoli většinu Sýrie tvoří sunnitští muslimové, kteří se z náboženských důvodů do značné míry pití alkoholu zdržují, mnoho sekulárních sunnitů a dalších náboženských a etnických menšin považuje zákaz alkoholu za hrozbu pro občanské svobody, uvedl nedávno server Middle East Eye (MEE).
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Podle nové vyhlášky musí být jakákoli prodejna alkoholu umístěna nejméně 75 metrů od míst bohoslužeb a škol a nejméně 20 metrů od bezpečnostních zařízení. Majitelé barů měli tři měsíce na to, aby splnili požadavky. „To je pro nás naprosto nemožné. Tento podnik leží jen pár metrů od kostela na jedné straně ulice a od mešity na druhé,“ povzdychl si číšník v baru Abú George.
Ahmad Šara se stal prozatímním prezidentem Sýrie loni v lednu poté, co v prosinci 2024 jeho islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) vedlo bleskovou ofenzivu povstalců, jež svrhla režim diktátora Asada. Nové vedení Sýrie má kořeny v odnoži teroristické sítě Al-Káida.