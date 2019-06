Německé firmy vyvážely do Sýrie chemikálie, které sloužily k výrobě sarinu

Podezřelé obchody odhalil list Süddeutsche Zeitung společně s veřejnoprávní společností Bayerischer Rundfunk a švýcarskou mediální skupinou Tamedia. Z reportáže vyplývá, že německá společnost Brenntag AG obchodující s chemií prodala v roce 2014 do Sýrie chemikálie isopropanol a diethylamin.

K prodeji využila svou dceřinou společnost ve Švýcarsku. Zatímco diethylamin vyrobila podle reportérů německá firma BASF v belgických Antverpách, isopropanol pocházel od společnosti Sasol Solvents Germany GmbH z Hamburku.

Ačkoli mohou být obě chemikálie použity pro výrobu legálních farmaceutických léčiv, stejně tak mohou podle stanice Deustche Welle posloužit při výrobě chemických zbraní, jako je například nervově paralytický plyn sarin nebo VX.

Právě sarin režim syrského prezidenta Bašára Assada za války opakovaně použil. OSN potvrdila, že při chemickém útoku z duba 2017, při kterém sarin zasáhl syrské město Chán Šajchún, byla pro výrobu zbraně použita právě chemikálie isopropanol. Při útoku tehdy přišly o život desítky lidí.

Drastické záběry po chemickém útoku v syrské provincii Idlíb:



Přestože Brenntag AG přiznává, že dodávku chemikálií do Sýrie zajišťovala její švýcarská dceřiná společnost, trvá na tom, že to bylo v souladu s tehdejšími předpisy.



Podle nových zjištění to však není pravda, protože Evropská unie po četných zprávách o použití chemických zbraní z Assadovy strany zavedla omezení na vývoz surovin používaných k jejich výrobě. Od roku 2012 bylo nutné získat pro vývoz diethylaminu formální povolení a od roku 2013 také pro isopropanol.



#Idlib #syria Germany deliver Assad with Chemicals, that can used for chemical weapons. A real scandal. https://t.co/DY4VfsWaLP