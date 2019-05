Syrská armáda v Idlibu možná znovu použila chemické zbraně, myslí si USA

„O incidentu stále shromažďujeme informace, ale opakujeme naše varování, že pokud Asadův režim použije chemické zbraně, Spojené státy a jejich spojenci odpoví rychle a patřičně,“ uvedlo v prohlášení americké ministerstvo s varováním vládě syrského prezidenta Bašára Asada.



Mluvčí americké diplomacie Morgan Ortagusová řekla, že údajný chemický útok byl součástí operací Asadova režimu v severozápadní syrské provincii Idlib, kde syrské vládní jednotky porušily příměří chránící miliony civilistů.

Podle agentury AFP také odsoudila ruskou dezinformační kampaň. Klíčový spojenec syrské vlády se podle ní snaží vinu hodit na ostatní účastníky konfliktu.

Jako první informaci o chemickém útoku přinesla v neděli propagandistická agentura Eba radikální skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která má v rukou velké části Idlibu a další oblasti na severozápadě země. Podle ní syrské vládní jednotky použily chlór proti jejím bojovníkům v pobřežní provincii Latákíja.



Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) nicméně ve středu oznámila, že pro potvrzení informace o chemickém útoku nemá dostatek informací. SOHR informace ze Sýrie získává od rozsáhlé sítě svých spolupracovníků v Sýrii.

„Nezdokumentovali jsme žádný chemický útok v horách v Latákíji,“ sdělil Rahmán. Syrská armáda už v neděli informaci popřela a označila za výmysl. Rahmán řekl, že v době údajného útoku na místě byli jedině radikálové, takže získat objektivní zprávy o incidentu je téměř nemožné. „V té oblasti nebyli žádní civilisté,“ řekl.

Záběry po chemickém útoku z dubna 2017:

Spojené státy Sýrii kvůli údajným chemickým útokům dvakrát bombardovaly, v dubnu 2017 a v dubnu 2018. Loni v září americké diplomatické zdroje informovaly o důkazech, že syrské síly disponují v Idlibu chemickými zbraněmi.



V srpnu loňského roku Asadův režim přišel o předního vědce, který pro něj vyvíjel zbraně včetně chemických. Azíze Asbara někdo zabil a podle amerického deníku The New York Times to byla zřejmě izraelská tajná služba Mosad. Izrael informaci tradičně nekomentoval, pouze jeden z členů vlády řekl, že Asbarovu smrt považuje za „dobrou věc“.



Vyšetřovací komise OSN v září 2017 zveřejnila zprávu o tom, že od začátku války v Sýrii zdokumentovala 33 chemických útoků, z nichž 27 spáchala syrská armáda a zbytek zůstává neobjasněn. Damašek nařčení z použití chemických zbraní odmítl.