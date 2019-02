Pokud Kurdové neopustí syrský Manbidž, napadneme ho, pohrozil Erdogan

Bezpečnou zónou se obecně míní zhruba 30 kilometrů široký pás podél tureckých hranic bez kurdských bojovníků a jejich jednotek YPG, které v Sýrii téměř úplně porazily Islámský stát, ovšem Turci je považují za teroristy.

Erdoganovi podle Al-Džazíry připadá, že se vznik zóny táhne neúměrně dlouho. Řekl to tři týdny poté, co zónu po telefonu probral s Trumpem. Americký prezident mu ji tehdy podle agentury Reuters přislíbil poté, co oznámil stažení všech amerických vojáků ze severu země.

„Zatím nám nebyl předložen jediný uspokojivý plán,“ postěžoval si v úterý turecký prezident na jednom z pravidelných setkání se svými poslanci a dodal, že Turecko dodržuje dohodnuté smlouvy a své sliby. „Ale naše trpělivost není nekonečná,“ pohrozil a podle tureckého serveru Hürriyet byl pak ještě konkrétnější.

S dalším vpádem do Sýrie už nebude turecká armáda déle čekat a pokud kurdští bojovníci do několika týdnů neopustí Manbidž, město západně od řeky Eufrat, „Turecko bude mít právo uskutečnit své vlastní plány“.

Na tom, že YPG Manbidž opustí, se Američané s Turky dohodli už loni v červnu s tím, že se Kurdové stáhnou dále na východ. Ne všichni to ihned udělali, stovky z nich město podle BBC opustily na začátku ledna a i nyní tam jistý počet kurdských bojovníků zůstává.

Ani překročení Eufratu však Kurdům bezpečí nezaručilo. V listopadu loňského roku začala turecká armáda ostřelovat tamní město Kobaní, symbol porážky Islámského státu. O měsíc později pak Erdogan oznámil další vojenské operace v oblasti. Vpád do Manbidže odložila právě Trumpem slíbená bezpečná zóna.

V lednu Spojené státy požádaly o garanci bezpečí pro své kurdské spojence, tu jim však Turci odmítli dát. Trump jim pak pohrozil, že jejich zemi „hospodářsky zničí“, pokud napadnou Kurdy.

Syrské demokratické síly (SDF), jejichž jsou jednotky YPG součástí, mezitím oznámily, že jsou připraveny zapojit se do vytváření bezpečné zóny, potřebují však „mezinárodní garance, které zabrání zahraničním intervencím“.

Manbidž se nachází u turecko-syrských hranic, na západ od řeky Eufrat: