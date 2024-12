„Běž, imbecile.“ Svržení vládci prchali k Rusům i Saúdům, jiní dožili na Havaji

Část 1/8

Bašár Asad, Sýrie

Syrský prezident Bašár Asad prohlásil, že zahraničnímu spiknutí země nepodlehne.

Jeden diktátor dostal azyl u druhého. A to poté, co Bašár Asad začátkem prosince narychlo odletěl ze Sýrie a cestu navzdory spekulacím o pádu letadla zakončil v Moskvě. Jeho žena Asma se všemi třemi dětmi už tam na něj čekala. Asadovi i s příbuznými v ruské metropoli vlastní až dvacet bytů za více než 40 milionů dolarů. Většina se nachází v mrakodrapech City of Capitals, další v nedaleké „Věži Federace“.

Celkem má rodina uprchlého syrského prezidenta podle odhadů majetek ve výši dvou miliard dolarů. I v Rusku si tak pravděpodobně udrží luxusní životní styl, na nějž si zvykla v Sýrii. Záběry pořízené po pádu režimu odhalily v garáži poblíž Asadova hlavního paláce čtyři desítky luxusních vozů značky Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce či Bentley.

Od Vladimira Putina Asad získal azyl „z humanitárních důvodů“. V Rusku se mimochodem může spřátelit třeba s ukrajinským exprezidentem Viktorem Janukovyčem, který svou vlasti „ze strachu o život“ opustil během protivládních demonstrací v roce 2014 a usadil se nedaleko Moskvy.

Černá značka vždy ukazuje zemi původu daného vládce, azurová pak stát, do kterého utekl, pozn. red.: