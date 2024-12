USA uznají novou syrskou vládu. Podmínkou je mimo jiné ochrana práv žen

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý v prohlášení uvedl, že Spojené státy budou spolupracovat se syrskými skupinami a partnery v blízkovýchodním regionu, aby se zajistilo co nejhladší předání moci po pádu Asadovy vlády. Neupřesnil však, se kterými skupinami budou USA spolupracovat.

Americké ministerstvo zahraničí zároveň nevyloučilo jednání s hlavní povstaleckou skupinou HTS, ačkoliv ji Spojené státy od roku 2012 označují za „zahraniční teroristickou organizaci“. Americká diplomacie uvedla, že toto označení přezkoumá, pokud skupina podnikne kroky, které zvrátí důvody, proč byla na seznam zařazena.

Podmíněné přislíbení podpory nové syrské vládě přichází v době, kdy Bidenova administrativa nadále hledá způsoby, jak zlikvidovat zbylé bojovníky teroristické organizace Islámský stát (IS), aby zabránila její obnově v podobě mezinárodní hrozby.

Zároveň Washington nadále silně podporuje Izrael, jehož jednotky provádějí v Sýrii vlastní operace.

Otázkou také je, jak a zda se změní americká zahraniční politika vůči Blízkému východu po nástupu příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa 20. ledna 2025.

„Proces transformace a nová vláda musí také dodržovat jasné závazky, že budou plně respektovat práva menšin, usnadňovat přísun humanitární pomoci všem potřebným, zabrání tomu, aby byla Sýrie využívána jako základna terorismu nebo aby představovala hrozbu pro své sousedy, a zajistí bezpečné zničení veškerých zásob chemických a biologických zbraní,“ uvedl Blinken.

Šéf americké diplomacie dodal, že Syřané by měli rozhodovat o své budoucnosti a že ostatní země by měly „podporovat inkluzivní a transparentní proces“ a nezasahovat do něj. „Spojené státy uznají a plně podpoří budoucí syrskou vládu, která vzejde z tohoto procesu,“ dodal.

Floridský kongresman a Trumpův příští poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz poznamenal, že syrští povstalci zatím od převzetí moci nepředvedli zavrženíhodné chování, což označil za slibné.

Lídr HTS Abú Muhammad Džúlání podle Waltze „alespoň zatím neseká hlavy bývalým představitelům Asadova režimu ani je nevěší z mostů“.

„Zdá se, že spolu jednají, což je velmi dobré znamení,“ dodal Waltz s tím, že zraky příští administrativy zůstávají upřeny jak na Damašek, tak na situaci kolem IS a rodin jeho příslušníků, které zůstávají v syrských záchytných táborech.