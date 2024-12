Rusko už Asada nechtělo chránit, má co dělat s Ukrajinou, domnívá se Trump

„O Sýrii ztratili veškerý zájem kvůli Ukrajině, kde leží téměř 600 tisíc ruských vojáků zraněných nebo mrtvých ve válce, která nikdy neměla začít a která by mohla trvat věčně,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social v reakci na to, že syrští povstalci dobyli Damašek. Rusko i Írán jsou podle něj oslabené země. Oba státy patřily k nejbližším spojencům syrského režimu.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Ukrajina by podle Trumpa rádi dospěli k dohodě a zastavili to „šílenství“. „Mělo by dojít k okamžitému příměří a mělo by začít vyjednávání,“ myslí si Trump o válce na Ukrajině. V tomto ohledu může podle něj pomoci Čína.

Právě Čína, též přítel Asadova režimu, na zprávy ze Sýrie rovněž reagovala. Čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení poznamenalo, že Peking „pozorně sleduje vývoj v Sýrii a doufá, že se Sýrie co nejdříve vrátí ke stabilitě“.

Zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Geir Pedersen v neděli vyzval všechny Syřany, aby při obnově společnosti dali přednost dialogu, jednotě a respektu k lidským právům.

Pedersen ve svém komentáři po pádu režimu diktátora Bašára Asada uvedl, že dnešek je „přelomovým okamžikem v dějinách Sýrie“. Připomněl, že země prožila téměř 14 let občanské války, „neutuchající utrpení a nevýslovné ztráty“.

„Tato temná kapitola zanechala hluboké jizvy, ale dnes s opatrnou nadějí očekáváme otevření nové kapitoly - kapitoly míru, usmíření, důstojnosti a začlenění všech Syřanů,“ poznamenal. Vyjádřil také přesvědčení, že poté, co povstalci ovládli Damašek, si miliony Syřanů přejí zavedení „stabilních a inkluzivních přechodných opatření“.