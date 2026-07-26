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Manžela vyhlížely marně, v domech mají krysy. Po válce v Sýrii trpí hlavně ženy

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  10:50
Syrští civilisté, kteří se navzdory zničení čtvrtí v okolí Citadely v syrském...

Syrští civilisté, kteří se navzdory zničení čtvrtí v okolí Citadely v syrském Aleppu vrátili do svých domovů, se snaží vést běžný život uprostřed zničených budov. Navzdory všem těžkostem si místní obyvatelé uprostřed trosek nadále budují nový život. (24. června 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca PressProfimedia.cz

Žena prochází vesnicí Džinvár na severovýchodě Sýrie, kde žijí výhradně ženy a...
Pohled na syrské město Aleppo, které patřilo k oblastem nejvíce zasaženým...
Následky smrtícího zemětřesení ve městě Aleppo v severozápadní Sýrii, 50 km...
Děti si hrají ve vesnici Džinvár na severovýchodě Sýrie, kde žijí výhradně ženy...
27 fotografií
Dříve to bylo vzkvétající město, známé největším historickým tržištěm s úzkými uličkami táhnoucími se až 13 kilometrů i vytříbenou kuchyní s proslulým kebabem v třešňové omáčce. Takové bývalo Aleppo, arabsky Halab. Dnes je toto severosyrské město v troskách a následky války nejvíce pociťují jeho obyvatelky.

Většina z nich přišla o manžela i domov, upozornil projektový manažer humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) v Sýrii Ahmad Omar.

„Řada žen za války ztratila manžela nebo děti. Dnes jsou bez jakékoli podpory a nesou obrovskou odpovědnost. Mnohé z nich 14 let žily v domnění, že jejich manžel bude propuštěn z vězení. Po pádu režimu to byl pro mnohé šok, když mezi propuštěnými vězni svého manžela nenašly,“ vysvětlil Omar.

Čtvrť Masákin Hanánú na předměstí Halabu patřila k částem města nejvíce zasaženým válkou. MSF zde má malou kliniku, která se zaměřuje především na sexuální a reprodukční zdraví žen, poskytuje gynekologickou a pediatrickou péči a nabízí také podporu v oblasti duševního zdraví.

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Podle Omara už v Sýrii není vyhledání psychologické pomoci spojeno s tak silným stigmatem jako dříve. „Řada Syřanů si po válce nese řadu traumat a potýká se s psychickými problémy. Ano, v syrském kontextu se vyhledání psychologické pomoci stalo běžnější,“ uvedl Omar.

Po pádu režimu si řada žen stěžuje především na výrazné zhoršení ekonomické situace. Mnohé přišly o domov a nyní si musí pronajímat byt. Devětatřicetiletá Fátima, jejíž jméno bylo kvůli zachování anonymity změněno, doufá v brzkou rekonstrukci svého domu. V bytě, kde nyní žije, často pobíhají krysy a nefunguje elektřina.

Syrští civilisté, kteří se navzdory zničení čtvrtí v okolí Citadely v syrském Aleppu vrátili do svých domovů, se snaží vést běžný život uprostřed zničených budov. Navzdory všem těžkostem si místní obyvatelé uprostřed trosek nadále budují nový život. (24. června 2026)
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27 fotografií

Její manžel, který pracuje v místní továrně, si měsíčně vydělá přibližně 2,4 milionu syrských liber (asi 3 400 korun). Do kliniky šla Fátima pěšky téměř hodinu. Veřejná doprava v oblasti nefunguje a jedinou alternativou je drahý taxík.

Právě to je také častý důvod, proč v zemi mnoho lidí trpí zdravotními problémy, aniž by vyhledali lékařskou pomoc. Pokud žijí na venkově, musejí se nejprve dostat do většího města, na cestu tam ale často nemají peníze.

Strach z odposlouchávání

Klinika MSF je plná žen a dětí. Některé čekají venku na lavičkách, další stojí ve frontě u okénka pro výdej základních léků. Všechny byly ostýchavé a bály se cokoli říct.

„To je normální, řada lidí po pádu režimu zapomněla vyjadřovat své pocity a strachy, stále se bojí, že je někdo odposlouchává,“ řekl jeden z přítomných zdravotníků. Za režimu prezidenta Bašára Asada se často říkalo, že i zdi mají uši. Každý se bál cokoli říct, aby ho někdo neudal, protože kdokoliv mohl snadno skončit bez jasného důvodu ve vězení.

Oslovené ženy si nejvíce stěžovaly na tíživou ekonomickou situaci. Většina z nich byla během války několikrát vnitřně vysídlena nebo dnes bydlí v rozpadlých domech bez vody a elektřiny. Při cestě předměstím Halabu míjí člověk zničené budovy, na jejichž poničených balkonech visí prádlo nebo na parapetech stojí květiny.

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„Vracejí se, i když je jejich domov zničený a nic tam není. Stále se někteří z nich vracejí na stejné místo a snaží se ho obnovit a znovu začít žít,“ říká Omar. „Právě ženy bez jakékoli podpory a bez manžela se do zničených domů vrací, protože nemají jinou možnost,“ dodává.

Čtvrť Masákin Hanánú v roce 2012 dobyly opoziční síly, čímž město fakticky rozdělily. Šlo o vůbec první čtvrť, kterou tehdy rebelové obsadili, než ji na konci listopadu 2016 znovu ovládly syrské provládní síly. Tisíce civilistů musely oblast opustit a dodnes je z velké části zničená. Přesto v některých domech lidé stále žijí.

Halab patřil k městům, která syrská válka poznamenala nejvíce. Od léta 2012 byl rozdělen na dvě části. Východ ovládaly různé opoziční ozbrojené skupiny včetně Svobodné syrské armády (FSA), zatímco západ zůstal pod kontrolou režimu Bašára Asada. Zejména východní Halab utrpěl během let bojů a závěrečného obléhání v roce 2016 výrazně větší škody než západní část města.

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„Lidé teď vůbec nepřemýšlejí nad budoucností země. Zaměřují se hlavně na to, jak zajistit své základní životní potřeby. Syřané trpí a základní produkty, jako jsou chléb, léky nebo benzín, neustále zdražují,“ vysvětluje Omar.

Organizace MSF působí v Sýrii od roku 2011. Nyní pracuje v koordinaci se syrským ministerstvem zdravotnictví a podílí se na obnově zdravotní péče po pádu režimu. Její kliniku na předměstí Halabu otevřela teprve na začátku června.

Podle zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z dubna 2026 žije v Sýrii více než 5,5 milionu vnitřně vysídlených osob. Do provincie Aleppo se mezitím vrátilo téměř 460 tisíc obyvatel. Přesto zde podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) nadále žije více než 30 400 vnitřně vysídlených Syřanů.

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