Volby v Sýrii? Možná až za čtyři roky, řekl Šara. Přijal ukrajinskou delegaci

Ahmad Šara odhaduje, že sepsání nové ústavy může trvat až tři roky, a aby byly volby legitimní, bude nejprve potřeba uskutečnit komplexní sčítání lidu.

Šara, jehož povstalecké uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) v prosinci po 24 letech svrhlo režim diktátora Bašára Asada, dále Syřanům přislíbil, že za zhruba rok uvidí „drastické změny“. Zároveň poznamenal, že na konferenci národního dialogu bude oznámeno rozpuštění HTS a postupně dojde k začlenění kurdských milic pod ministerstvo obrany.

Po pádu Asada byla v Sýrii ustavena přechodná vláda pod vedením HTS, která má podle dosavadních prohlášení vládnout do 1. března 2025.

Pokud jde o budoucnost dvojice ruských vojenských základen v Sýrii, řekl Šara, že nechce, aby Rusko odešlo způsobem, který neodpovídá jeho vztahu s blízkovýchodní zemí.

„Rusko je důležitá země... Mezi Ruskem a Sýrií jsou hluboké strategické zájmy,“ citovala jej agentura AFP.

Na konto Íránu, tedy dalšího spojence Asadova režimu, pak uvedl, že vzájemné vztahy musí být založené na vzájemném respektu a nesmí zahrnovat „vměšování se do interních záležitostí“.

S odkazem na příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa zase Šara vyjádřil naději, že zruší protisyrské sankce. Spojené státy dosud HTS včetně Šary považovaly za teroristy a jejich přístup k novým vládcům Sýrie je i vzhledem ke střídání v Bílém domě nejasný. USA v zemi také mají své vojáky a nedávno jejich počet navýšily na dva tisíce.

V Sýrii operuje také izraelská armáda, která zde již roky provádí nálety a v posledních týdnech likviduje syrskou vojenskou infrastrukturu. Nový úder připisovaný Izraeli v neděli zasáhl oblast východně od Damašku, informovala agentura AP. Izrael se málokdy k náletům v Sýrii přihlásí a nekomentoval ani nedělní incident.

Podle SOHR, která mapuje boje v Sýrii za pomoci sítě kontaktů v zemi, úder zabil 11 lidí, převážně civilistů. Zasáhl sklad zbraní bývalé Asadovy armády u města Adra, uvedla organizace.

„Syrský a ukrajinský lid má stejnou zkušenost“

Šara se v pondělí v Damašku setkal s ukrajinskou delegací v čele s ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. Nově jmenovaný syrský ministr zahraničí Asaad Hasan Šíbání při jednání se svým ukrajinským protějškem řekl, že Sýrie doufá ve „strategické partnerství“ mezi oběma zeměmi.

„Mezi námi a Ukrajinou budou strategická partnerství na politické, ekonomické, společenské a vědecké úrovni,“ řekl podle Ruters Šíbání svému ukrajinskému protějšku. S patrným odkazem na ruskou agresi proti Ukrajině syrský ministr také poznamenal, že „syrský a ukrajinský lid má stejnou zkušenost“ a Ukrajinci prožívají stejné utrpení, jako zažívali 14 let Syřané.

V ukrajinské delegaci je podle syrské televize také mluvčí ukrajinské diplomacie, ministr zemědělství a zvláštní vyslanec ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Sybiha Šarovi podle agentury Reuters řekl, že Kyjev pošle do Sýrie více potravinové pomoci a že v úterý by měla do země dorazit ukrajinská mouka. Prezident Zelenskyj minulý pátek oznámil, že Ukrajina vyšle do Sýrie první část potravinové pomoci v podobě 500 tun pšeničné mouky, a to v rámci iniciativy vycházející ze spolupráce se Světovým potravinovým programem (WFP).

Ukrajina patří k hlavním světovým producentům a vývozcům obilí a olejnin. Kyjev tradičně dováží pšenici a kukuřici do zemí na Blízkém východě, doposud mezi nimi však nebyla Sýrie. Ta dovážela za Asadovy vlády potraviny z Ruska.

Šara tento měsíc uvedl, že vztahy mezi Ruskem a Sýrii by měly vycházet ze společných zájmů a v nedělním rozhovoru se stanicí Al-Arabíja poukázal na „strategické zájmy“ v souvislosti s Ruskem. „Nechceme, aby Rusko opustilo Sýrii způsobem, který s ním naruší vztahy,“ uvedl.

Rusko, které pokračuje ve své vojenské agresi vůči Ukrajině, má v Sýrii dvě důležité vojenské základny – námořní v přístavu Tartús a leteckou Hmímím. Moskva se soustředí na udržení obou základen, které jí zajišťují přítomnost v regionu Blízkého východu a Středozemního moře. Mluvčí Kremlu v polovině prosince uváděl, že Rusko je v kontaktu „s těmi, kdo mají nyní situaci v Sýrii pod kontrolou“.