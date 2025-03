Historický posun k demokracii se v Sýrii nekonal. Hledá se recept na důvěru

Po svržení půl století trvající vlády klanu Asadů v Sýrii přišel první očekávaný krok k vytvoření nové vlády. Dvoudenní zasedání v režii prozatímní povstalecké aliance Haját Tahrír aš-Šám (HTS) slibovalo formování nové politické kapitoly země. Už svým názvem „národní dialog“ budil sjezd v Syřanech nemalá očekávání.

Naději ale zdaleka nenaplnila, naopak jako kdyby byla akce šita horkou jehlou. Pozvánky kancelář prezidentského paláce rozeslala pouze dva dny před začátkem. Ačkoliv dorazili komunitní vůdci, akademici a náboženští představitelé, klíčové skupiny, jako například Amerikou podporovaná kurdská milice, která ovládá velkou část severovýchodní Sýrie, pozvána nebyla. To i přes prosincový slib prozatímního prezidenta Mahmada Šary, že dojde k jejich zařazení pod ministerstvo obrany.

Podle jednoho ze stovek účastníků konference Ibrahima Draji, profesora práva na Damašské univerzitě, kancelář nerozesílala pozvánky podle žádných jasných kritérií. „Jsem profesorem práva 22 let a mohu říct, že toto není skutečný národní dialog,“ řekl pro deník The New York Times.

Před povstaleckým uskupením stojí nelehký úkol, a to vytvořit vládu do konce února, jak avizoval v předešlých prohlášeních. Mahmad Šara hned po jmenování prezidentem začátkem února podnikl diplomatické schůzky s katarským emírem Tamímem bin Hamad Ál Tháním, korunním princem Muhammadem bin Salmánem ze Saudské Arábie a v Ankaře se sešel s tureckým prezidentem Erdoganem, který měl na zhroucení Asadova režimu zásadní podíl.

Arabští a západní lídři si ale kladou jasnou podmínku pro spolupráci s novou syrskou vládou – chtějí inkluzivní politiku, která bude respektovat etnickou a náboženskou rozmanitost země. Bez toho nehodlají uvolnit západní sankce, jež syrskou ekonomiku přivedly na pokraj kolapsu. S čímž se váže i tolik potřebná finanční injekce od mezinárodního společenství, která má pomoci alespoň částečně postavit Sýrii na nohy. HTS ale musí svými kroky dokázat, že se odstřihlo od své džihádistické minulosti.

Podle dozvuků konference vypadá, že Šarovy lednové honosné sliby o skutečné politické účasti všech Syřanů nebudou proveditelné. Na druhou stranu laťka u Syřanů, kteří jsou znavení diktaturou a čtrnáct let trvající občanskou válkou, není příliš vysoko. „Více než 50 let jsme se neúčastnili politického života. Alespoň lidé mají příležitost – i když malou – vyjádřit své názory na vládu,“ řekla deníku Dana Šubatová, třicetiletá lékařka z Damašku.

V reakci na kritiku konference uvedli její organizátoři, že zasedání bylo pouze začátkem inkluzivního politického postupu, který „zapojí široké spektrum expertů.“ Šarovi lidé ale dosud nenabídli slíbený podrobný plán pokračování dialogu, přechodný soudní systém, nebo vypracování nové ústavy, které donedávna nesvobodná veřejnost tolik očekává.

Problémy na jižní hranici

Mimo vnitrostátní politiku musí nová garnitura, která ještě přednedávnem místo obleků pochodovala se samopaly, řešit sousedské spory. Pád režimu Bašára Asada využil i sousední Izrael k oslabení syrských vojenských kapacit a převzetí kontroly nad nárazníkovou zónou na Golanských výšinách, včetně vrcholu biblické hory Hermon. Požadavek HTS ke stažení ale Izrael vzhledem k minulosti hnutí skepticky odmítl.

„Nedovolíme silám HTS ani nové syrské armádě vstoupit na území jižně od Damašku. Požadujeme úplnou demilitarizaci jižní Sýrie, v provinciích Kunajtra, Dará a Suvajda ,“ uvedl Netanjahu. Naopak židovský stát v prosinci představil plán na zdvojnásobení tamní populace.

Několik hodin poté, co účastníci na konferenci odsoudili přítomnost Izraele v nárazníkové zóně, přišlo ostřelování jihu Sýrie. Izraelské letectvo se podle bezpečnostních zdrojů soustředilo na město Kisvá, ležící asi 20 kilometrů jižně od Damašku. Cílem útoku byl vojenský objekt. Další nálety se podle svědků a syrské televize soustředily na provincii Dará.

„Letectvo tvrdě útočí v jižní Sýrii v rámci nové politiky, kterou jsme definovali jako uklidnění jižní Sýrie – a poselství je jasné: nedovolíme, aby se z jižní Sýrie stal jižní Libanon,“ uvedl v prohlášení mluvčí izraelského ministra obrany Jisraele Kace.