Zabil bych znovu, potvrdil u rakouského soudu Syřan, který ubodal dítě

Syřan loni v únoru v centru Villachu za pokřiku „Alláhu akbar“ (arabsky bůh je veliký) zaútočil nožem na náhodné kolemjdoucí. Zraněním podlehl 14letý chlapec. Z dalších napadených byli čtyři v ohrožení života.
Útočníka, který v Rakousku v roce 2020 požádal o azyl, policie zatkla krátce po činu, když ho autem srazil syrský rozvážeč jídla. Už při prvním výslechu uvedl, že konal jménem organizace Islámský stát (IS).
„Je mi jedno, kdy zemřu. Zabíjím ty lidi, protože oni zabíjejí nás,“ řekl tehdy a charakterizoval se jako bojovník IS. Při domovní prohlídce na jeho adrese se našla vlajka této teroristické organizace, na internetu pak video, v němž jí přísahal věrnost.
Syřan se podle vyšetřovatelů velmi rychle radikalizoval na síti TikTok, a to tak, že to překvapilo i jeho příbuzné. Na otázku, jestli by znovu zabíjel, kdyby mohl, muž ve středu u soudu odpověděl souhlasným pokývnutím hlavy.
Proces, který doprovázela přísná bezpečnostní opatření, byl původně plánovaný na dva dny. Nakonec se ale soud rozhodl vynést rozsudek už ve středu – tedy v první den.
Syřan ve Villachu zabil 14letého mladíka, další čtyři lidi pobodal
Syřan čelil obžalobě z vraždy, několika pokusů o vraždu a teroristických činů. Ve všech bodech obžaloby byl shledán vinným.
V srpnu 2024 rakouské úřady zmařily sebevražedný útok na plánovaném koncertě Taylor Swiftové ve Vídni. Čin se podle nich chystal spáchat mladík, jenž rovněž přísahal věrnost IS.