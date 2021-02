Historický verdikt. Syřana v Německu odsoudili za zločiny proti lidskosti

Čtyřiačtyřicetiletý Syřan Ijád A. je podle soudu odpovědný za mučení a za omezování osobní svobody. Toho se dopustil na podzim roku 2011 tím, že jako příslušník syrské tajné služby dostal nejméně 30 protivládních demonstrantů do věznice, o které věděl, že zde jsou zadržovaní mučeni.



Prokuratura pro něj žádala trest vězení v délce 5,5 roku. Obhajoba naopak trvala na zprošťujícím verdiktu kvůli výjimečné situaci. Uváděla, že pokud by Ijád A. rozkaz odmítl, ohrozil by tím sebe. V případě dezerce by mohl být dokonce popraven. Obhajoba uváděla, že se sice podílel na zatýkání demonstrantů, zároveň ale nesplnil rozkaz střílet na ně.

Ijád A., který do Německa přišel v dubnu 2018 a o rok později byl zadržen, je souzen v procesu, ve kterém je hlavním obžalovaným Anvar R. Ten podle prokuratury vedl vyšetřovací jednotku, které Ijád A. vypomáhal. Proces s Anvarem R., kterému je připisována odpovědnost za zhruba šest desítek vražd a mučení 4000 lidí, začal loni v dubnu a ještě neskončil.



Proces je v médiích ostře sledovaný. Prokuratura a aktivisté hájící lidská práva ho označují za průlom a za důkaz, že váleční zločinci spravedlnosti neuniknou.



Syrská vláda opakovaně odmítá obvinění, že její bezpečnostní složky během občanské války, při níž přišly o život statisíce lidí, zabíjely a mučily oponenty.

Vůdce IS v Německu odsouzen na deset a půl roku

Soud v dolnosaském Celle pak ve středu rozhodl, že na 10,5 roku do vězení musí jít radikální imám abú Valá. Sedmatřicetiletý Iráčan je považován za šéfa německé odnože teroristické organizace Islámský stát (IS).

Abú Valá, který přišel do Německa jako uprchlík v roce 2000, byl před svým zatčením v listopadu 2016 kazatelem v mešitě ve městě Hildesheimu, které leží nedaleko dolnosaského hlavního města Hannoveru. Svá radikální kázání, kterým běžně v mešitě naslouchaly stovky lidí, šířil i po internetu nebo přes speciální mobilní aplikaci. Za vinu ale kazateli obžaloba kladla především to, že se podílel na vyslání nejméně 15 bojovníků do řad IS v Iráku a Sýrii.

Podle německých médií abú Valá stojí za naverbováním Tunisana Anise Amriho, který v prosinci 2016 při teroristickém útoku v Berlíně zabil 12 lidí včetně jedné Česky. Amri nejprve zastřelil polského řidiče kamionu, s jehož vozem poté najel do davu na vánočním trhu, kde zemřelo jedenáct lidí a dalších 50 bylo zraněno. Atentátníka později zastřelili policisté v Itálii.