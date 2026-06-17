„Ve snaze pomoci svému otci Eduardo Bolsonaro přispěl nejen k (americkým) sankcím vůči soudcům tohoto soudu a generálnímu prokurátorovi, ale podle soudu poškodil i celou Brazílii americkými cly,“ uvedl ve středu soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes.
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Obhajoba Eduarda Bolsonara, který od začátku loňského roku žije ve Spojených státech, tvrdila, že soudci nejvyššího soudu jsou podjatí. Americká vláda totiž loni zavedla sankce i vůči Moraesovi.
Důvodem byl proces s exprezidentem Jairem Bolsonarem, který americký prezident Donald Trump označil za politicky motivovaný a za „hon na čarodějnice“.
Advokát Eduarda Bolsonara také argumentoval tím, že exprezidentův syn v USA vedl pouze politický dialog a nemá žádný vliv na americkou zahraniční politiku, napsala agentura EFE.
Krajně pravicový politik Jair Bolsonaro stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022 a loni v září byl spolu s několika dalšími osobami, mimo jiné se dvěma exministry obrany či bývalým šéfem tajné služby, odsouzen ke 27 letům vězení za pokus o převrat.
Toho se měla tato skupina dopustit tím, že se snažila zabránit v nástupu do prezidentského úřadu levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který v říjnu 2022 ve volbách Bolsonara porazil.
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Od letošního března si může jedenasedmdesátiletý Jair Bolsonaro trest odpykávat ze zdravotních důvodů v domácím vězení.
Eduardo Bolsonaro je jedním ze čtyř exprezidentových synů a v letech 2015 až 2025 byl poslancem brazilského parlamentu. O mandát přišel loni v prosinci kvůli dlouhodobé nepřítomnosti na zasedáních.
Další Bolsonarův syn Flávio se letos v říjnu chystá ucházet o nejvyšší úřad v zemi. V průzkumech zatím vede současný prezident Lula da Silva.