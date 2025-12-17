Čtyřiadvacetiletý Naveed Akram, který byl při přestřelce s policií zraněn a je v nemocnici, byl obviněn celkem z 59 trestných činů.
V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy
Jeho otce Sajida policisté zabili. V úterý policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát.
Obžaloba zahrnuje samostatné obvinění z vraždy za každou zemřelou oběť a další obvinění ze spáchání teroristického útoku.
„Policie před soudem uvede, že tento muž spáchal činy, které způsobily smrt, vážná zranění a ohrozily životy, aby prosadil náboženskou věc a zasel strach v komunitě,“ uvedla policie ve státě Nový Jižní Wales.
V Sydney dnes začaly pohřby obětí. Stovky truchlících se shromáždily v místní synagoze na pohřbu jednačtyřicetiletého rabína Eliho Schlangera.