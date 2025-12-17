Australská policie obvinila střelce ze Sydney z terorismu a 15 případů vraždy

Autor: ,
  7:49
Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy, informovala agentura AFP. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem, v neděli zastřelili 15 lidí účastnících se oslav židovského svátku chanuka, čtyři desítky dalších zranili.
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku Chanuka. (14. prosince 2025) | foto: Reuters

Příslušníci policistického sboru se shromáždili u pavilonu na pláži Bondi Beach...
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...
28 fotografií

Čtyřiadvacetiletý Naveed Akram, který byl při přestřelce s policií zraněn a je v nemocnici, byl obviněn celkem z 59 trestných činů.

V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy

Jeho otce Sajida policisté zabili. V úterý policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát.

Obžaloba zahrnuje samostatné obvinění z vraždy za každou zemřelou oběť a další obvinění ze spáchání teroristického útoku.

„Policie před soudem uvede, že tento muž spáchal činy, které způsobily smrt, vážná zranění a ohrozily životy, aby prosadil náboženskou věc a zasel strach v komunitě,“ uvedla policie ve státě Nový Jižní Wales.

V úterý policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát. Jeho otce Sajida policisté zabili.

V Sydney dnes začaly pohřby obětí. Stovky truchlících se shromáždily v místní synagoze na pohřbu jednačtyřicetiletého rabína Eliho Schlangera.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích ráno přivezla eskorta k vazebnímu jednání k Okresnímu soudu ve Zlíně. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu a zbavení...

17. prosince 2025,  aktualizováno  8:48

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Ilustrační snímek

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

17. prosince 2025  8:30

Australská policie obvinila střelce ze Sydney z terorismu a 15 případů vraždy

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy, informovala agentura AFP. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli...

17. prosince 2025  7:49

Plánovaná vražda, řekli prokurátoři o smrti režiséra Reinera. Synovi hrozí trest smrti

Prokuráton Nathan Hochman odpovídá na dotazy k případu vraždy režiséra Roba...

Státní zástupci v Los Angeles obžalovali z vraždy prvního stupně Nicka Reinera v případě smrti jeho rodičů: režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele. Osmasedmdesátiletý Reiner a jeho o deset let...

17. prosince 2025  7:04

Babiš míří na summit, setká se s Patrioty a řešit bude obranu i miliardy pro Ukrajinu

Designovaný český premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda Evropské rady António...

Nový premiér Andrej Babiš ve středu odlétá na jednání do Bruselu. Účast na posledním letošním summitu EU pro něj byla prioritou. Ve středu Babiš zasedne k jednání se zástupci své frakce Patrioti pro...

17. prosince 2025

Unikátní 3D betlém drží rekord nejmenšího modelu, je drobnější než ten v oříšku

Nejmenší 3D tištěný betlém v ČR (16. prosinec 2025)

Městská část Praha 10 představila republikový unikát, jde o miniaturní betlém. Dílo je spojením tradiční symboliky s moderní 3D technologií, což mu zajistilo titul nejmenšího a neoficiálně i...

17. prosince 2025

Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování. Skvělé, vidět ho znovu premiérem, napsal

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu vyjádřil přesvědčení, že společně s novým...

17. prosince 2025  4:36,  aktualizováno  6:54

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:45

Macinkovi volal jeho izraelský kolega, řešili antisemitismus i vzájemnou návštěvu

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar navštívil Českou republiku. (28....

Novému českému ministrovi zahraničí Petrovi Macinkovi zavolal jeho izraelský protějšek Gideon Saar, šéfové diplomacií se během hovoru dohodli na osobních setkáních v příštích týdnech v Praze a...

17. prosince 2025  6:37

V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy

Stovky lidí zamířilo do synagogy, aby se zúčastnilo smutečního obřadu za rabína...

V australském Sydney začali pohřbívat oběti nedělní střelby na pláži Bondi Beach. Útočníci během oslav židovského svátku chanuka zabili 15 lidí a čtyři desítky dalších zranili. Stovky truchlících se...

17. prosince 2025  6:20

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

17. prosince 2025  5:33

Senát bude schvalovat roční odklad systému elektronické tvorby zákonů

Jednání Senátu (2. července 2025)

Schvalování ročního odkladu povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů bude patřit k hlavním bodům schůze Senátu. Cílem odkladu je umožnit ministerstvu vnitra zlepšit funkčnost...

17. prosince 2025  5:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.