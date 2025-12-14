Na slavné pláži v Sydney zní výstřely. Policie vyzývá lidi, ať se ukryjí

„Všichni, kdo se nacházejí na místě, by se měli ukrýt,“ uvedla policie Nového Jižního Walesu na X. „Policejní operace stále probíhá a nadále vyzýváme lidi, aby se této oblasti vyhýbali,“ dodala později.
Neověřená videa na sociálních sítích ukazují prchající lidi na pláži, zatímco je slyšet několik výstřelů a policejní sirény, uvádí agentura Reuters.
V Sydney střílel muž z okna na rušné nákupní ulici, zranil 16 lidí
Portál Sydney Morning Herald uvedl, že bylo zraněno několik lidí. Australské stanice zveřejnily záběry, na kterých jsou vidět ležící lidé.
Podle serveru izraelského listu The Jerusalem Post se na pláži konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterého se účastnilo přibližně 2000 lidí.