VIDEO: Novinářka zvládla v reportáži vést rozhovor i zároveň souložit

Nezůstala však jen u prostého rozhovoru s návštěvníkem podniku, ale rovnou se s ním oddala tomu, co je pro dané prostředí to nejběžnější. Pustili se do sexu samotného.

„Jaké to je být zpátky ve swingers klubu?“ byla její otázka. „Čekal jsem na to několik měsíců. Málem jsem řekl roky,“ zněla odpověď. „Proč jste se tak těšil?“ pokračovala. „Jsou tady výborní přátelé a skvělý sex.“ Rozhovor pak pokračoval dál za doprovodu specifických zvuků pro danou činnost.

Šestadvacetiletá Louise Fischerová se dánským médiím svěřila, že má ráda neotřelé zážitky a tak si to v klubu Swingland v Ishoji také vyzkoušela. Uvedla, že většina reakcí na reportáž byla vesměs pozitivní. Pobavila prý i svou matku a její chování schvaluje i vedení rozhlasové stanice.