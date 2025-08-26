Trapas nové premiérky Ukrajiny. Její bratr emigroval na Západ

V ukrajinských médiích se už dlouho spekulovalo, že bratr devětatřicetileté premiérky žije ve Velké Británii, kde údajně studoval a koupil si byt a pozemek.
Svyrydenková spekulace potvrdila v pondělí během modlitební snídaně s novináři. Její bratr prý neodjel během plnohodnotné války, ale ještě před únorovou invazí. Do vlasti se ovšem nikdy nevrátil. „Žije v zahraničí,“ odpověděla Svyrydenková na dotírání reportérky Rádia Svoboda.
Vitalij Svyrydenko se podobně jako jeho sestra angažoval ve vládnoucí straně Sluha národa, před emigrací byl zastupitelem Černihivské oblastní rady, kde započala i raketová politická kariéry současné premiérky. Svyrydenková se údajně v době svého jmenování ministerskou předsedkyní velmi obávala, že se k příběhu jejího bratra dostanou novináři.
To je vcelku pochopitelné, ukrajinská společnost se totiž na prominenty, kteří po únorové invazi sbalili kufry a odjeli za hranice, dívá s mimořádným despektem. Oligarchům, politikům a fotbalovým bafuňářům, kteří v době války našli útočiště v západní Evropě, se v médiích posměšně přezdívá „batalion Monaco“.
Do premiérky si proto rychle rýpla i sršatá poslankyně Marjana Bezuhlová. „Za chování jejího bratra odpovídá jen on sám. Mnoho lidí má bratra nebo sestru, jejichž chování neodpovídá našim hodnotám. Ale kdo vychovává děti? Rodiče. Světonázor dětí je přímým výsledkem etiky a postoje rodičů ke státu. U politiků to může sloužit jako zářný příklad toho, co říkají na veřejnosti a kým jsou ve skutečnosti.“
Bývalá ministryně hospodářství a oblíbenkyně prezidenta Zelenského se premiérkou stala v polovině července, kdy v rámci vládní rošády vystřídala Denyse Šmyhala. Do funkce nastupovala s pověstí schopné ekonomky, jež dokázala vyjednat nerostnou dohodu s Trumpovou administrativou, ale také jako politička stoprocentně loajální prezidentské kanceláři a jejímu šéfovi Andriji Jermakovi.
Jen týden po jejím nástupu do premiérské funkce Ukrajinou otřásly největší protivládní demonstrace za tři a půl roku války. Tisíce lidí vyšly do ulic, aby protestovaly proti pokusům okleštit protikorupční orgány. Politická garnitura v Kyjevě i kvůli nátlaku západních spojenců od kontroverzní legislativy nakonec ustoupila, podezření z autoritářských tendencí však renomé prezidenta výrazně poškodilo.
Velké popularitě se netěší ani nová premiérka. Podle posledního průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie ji zná méně než polovina Ukrajinců a více než tři čtvrtě respondentů nemá od jejího kabinetu žádné očekávání.