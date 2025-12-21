Ježíšku, zaplať hasiče. Švýcaři riskují, na stromcích stále zapalují klasické svíčky

  20:32
Ve Švýcarsku, zemi proslulé precizností a bezpečností, stále přežívá riziková vánoční tradice. Mnozí Švýcaři na Štědrý večer preferují pravé voskové svíčky před LED světly, protože jde o symbol Kristova světla. Tato volba mezi starobylým rituálem a moderní jistotou si každý rok vyžádá nejen vrásky na čele hasičů, ale i stamilionové škody.

Nejvýraznějším prvkem, který přežívá v mnoha švýcarských rodinách a komunitách, je používání pravých voskových svíček namísto elektrického osvětlení.

Tato prastará tradice, běžná v německy mluvících oblastech, je symbolem Světla Kristova a dodává stromečku jedinečnou, hřejivou a intenzivní atmosféru.

Pohled na švýcarské město Zermatt (7. října 2019)
Sváteční atmosféru doplňuje rozsvícený vánoční strom umístěný vedle barokní katedrály.
St. Gallen patří k nejkrásnějším městům ve Švýcarsku.
Pohled na švýcarské město Zermatt (27. února 2015)
16 fotografií

Svíčky, připevněné pomocí speciálních klipů, se zapalují pouze na krátkou dobu během Štědrého večera (Heiligabend), a to striktně pod dohledem, jelikož tato praxe představuje značné riziko požáru.

Švýcarské bezpečnostní složky zvláště v těchto dnech doporučují zvýšenou opatrnost při zacházení se svícemi. Každoročně totiž dojde ke zhruba pěti stovkám požárů, jejichž škody se celkově pohybují kolem 11 milionů švýcarských franků (280 – 290 milionů Kč)

Zkusili byste autentické rozsvícení stromečku i u vás doma?

Mnozí se na internetu podivují a jiní si kladou otázku, jestli tradice ve Švýcarsku pořád přetrvává. „Kdyby to nebyli Švýcaři, tak bych se skoro bál o bezpečnost kostela,“ píše jeden z uživatelů pod příspěvkem na Instagramu.

Bezpečnostní doporučení vedou mnohé k nahrazení reálných svíček moderními LED imitacemi. Pro zastánce tradice je vůně hořícího vosku a mihotání skutečného plamene neodmyslitelnou esencí Vánoc, kterou nelze ničím nahradit. Je to volba mezi moderním pohodlím a starobylým rituálem.

Hvězdný advent, historii i sváteční pohodu servíruje Sankt Gallen

Na švýcarských stromečcích hrají důležitou roli i pro Švýcarsko tolik typické sladkosti. Mezi ozdobami se často objevují čokoládové figurky a balené pralinky, což odráží hrdost země na její cukrářskou dominanci.

Tyto jedlé dekorace, ve spojení s tradičními symboly a mihotajícím se světlem svíček, utvářejí tradiční a nezaměnitelnou švýcarskou vánoční pohodu.

