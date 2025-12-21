Ježíšku, zaplať hasiče. Švýcaři riskují, na stromcích stále zapalují klasické svíčky

Nejvýraznějším prvkem, který přežívá v mnoha švýcarských rodinách a komunitách, je používání pravých voskových svíček namísto elektrického osvětlení.
Tato prastará tradice, běžná v německy mluvících oblastech, je symbolem Světla Kristova a dodává stromečku jedinečnou, hřejivou a intenzivní atmosféru.
Svíčky, připevněné pomocí speciálních klipů, se zapalují pouze na krátkou dobu během Štědrého večera (Heiligabend), a to striktně pod dohledem, jelikož tato praxe představuje značné riziko požáru.
Švýcarské bezpečnostní složky zvláště v těchto dnech doporučují zvýšenou opatrnost při zacházení se svícemi. Každoročně totiž dojde ke zhruba pěti stovkám požárů, jejichž škody se celkově pohybují kolem 11 milionů švýcarských franků (280 – 290 milionů Kč)
Mnozí se na internetu podivují a jiní si kladou otázku, jestli tradice ve Švýcarsku pořád přetrvává. „Kdyby to nebyli Švýcaři, tak bych se skoro bál o bezpečnost kostela,“ píše jeden z uživatelů pod příspěvkem na Instagramu.
Bezpečnostní doporučení vedou mnohé k nahrazení reálných svíček moderními LED imitacemi. Pro zastánce tradice je vůně hořícího vosku a mihotání skutečného plamene neodmyslitelnou esencí Vánoc, kterou nelze ničím nahradit. Je to volba mezi moderním pohodlím a starobylým rituálem.
|
Hvězdný advent, historii i sváteční pohodu servíruje Sankt Gallen
Na švýcarských stromečcích hrají důležitou roli i pro Švýcarsko tolik typické sladkosti. Mezi ozdobami se často objevují čokoládové figurky a balené pralinky, což odráží hrdost země na její cukrářskou dominanci.
Tyto jedlé dekorace, ve spojení s tradičními symboly a mihotajícím se světlem svíček, utvářejí tradiční a nezaměnitelnou švýcarskou vánoční pohodu.