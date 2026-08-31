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Švýcarská policie má po víkendové střelbě podezřelého, zadržela jednoho muže

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  13:24aktualizováno  13:42
Policisté a záchranáři zasahují po střelbě na rave party v areálu dostihové...

Policisté a záchranáři zasahují po střelbě na rave party v areálu dostihové dráhy ve švýcarském Aarau. (30. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Policisté a záchranáři zasahují po střelbě na rave party v areálu dostihové...
Policisté a záchranáři zasahují po střelbě na rave party v areálu dostihové...
Policisté a záchranáři zasahují po střelbě na rave party v areálu dostihové...
Policisté a záchranáři zasahují po střelbě na rave party v areálu dostihové...
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Švýcarská policie v pondělí nad ránem kvůli víkendové střelbě na hudební party v Aarau zadržela třiačtyřicetiletého Švýcara. Vyšetřovatelé nyní předpokládají, že na akci střílel jeden útočník.

Dosud nebylo jasné, zda střelců nebylo více. Motiv i pozadí činu policie nadále objasňuje. Při útoku zahynula dvaadvacetiletá Italka žijící ve Švýcarsku a pět dalších lidí ve věku 24 až 31 let utrpělo zranění, a to čtyři Švýcaři a jeden německý občan. Nikdo ze zraněných už není podle švýcarské televizní a rozhlasové společnosti (SRF) v ohrožení života.

Policie muže zadržela v pondělí krátce před 01:00 SELČ. „Vyšetřování přesného průběhu činu a také jeho pozadí a možného motivu v tuto chvíli pokračuje. V současné době se předpokládá jediný pachatel,“ sdělila kantonální policie.

K vyšetřování policie v severošvýcarském kantonu Aargau se připojila spolková policie, která v Bernu zřídila koordinační středisko. I přes dřívější mezinárodní pátrání ale případ nadále řídí kantonální policie.

Ve Švýcarsku se střílelo na rave party, jeden mrtvý a pět zraněných

Vyšetřovatelé podle dřívějších zpráv pracují s třemi verzemi motivů, a to záměrným střeleckým útokem, teroristickým činem či neznámou kriminální aktivitou, kterou mohlo být vyřizování účtů mezi zločinci.

Místem činu byla takzvaná rave party, což je taneční zábava s elektronickou hudbou a světelnými efekty. Pořadatelé na akci očekávali asi 2500 lidí. V době střelby byla party už ukončená, i tak ovšem v areálu zůstávala asi stovka lidí.

Podle policie se střílelo na dvou místech v areálu, vypáleno bylo značné množství střel. Vyšetřovatelé na místě nalezli nábojnice dvou různých ráží, a to z pistole a dlouhé střelné zbraně, možná útočné pušky.

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