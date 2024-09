Ve Švýcarsku zemřel člověk v sebevražedné kapsli, policie zatýkala

Incident se stal v malém kantonu Schaffhausen, který leží na hranicích s Německem. Tamější prokuratura obdržela informaci od nejmenované právní kanceláře, že v lesní chatě u obce Merishausen se uskutečnila asistovaná sebevražda s pomocí zařízení Sarco, informovala agentura AFP.

Speciální sarkofág, který připomíná jakousi miniaturní vesmírnou kabinu, nabízí lidem, kteří si už nepřejí žít, možnost, jak ukončit svůj život bez asistence lékaře. Dotyčný si musí do sarkofágu nejprve lehnout. Následně mu zařízení položí sérii otázek, čímž daná osoba potvrdí, že ví, co dělá. V poslední etapě sama aktivuje tlačítko na vpuštění dusíku. Podle společnosti, která Sarco propaguje, pacient do několika minut ztratí vědomí a umírá.

„Prokuratura v kantonu Schaffhausen zahájila trestní řízení proti několika osobám. Viní je z nabádání k sebevraždě a jejímu napomáhání. Několik osob už je ve vyšetřovací vazbě,“ uvedla švýcarská policie ve svém pondělním prohlášení.

Švýcarská média napsala, že se jedná o první takový případ v zemi. „Zabavili jsme sebevražednou kapsli a tělo zemřelého převezli k pitvě,“ informovala švýcarská policie.

V červenci oznámila společnost, která se snaží použití sebevražedného zařízení propagovat, že chce provést první takovou eutanazii ve Švýcarsku. To vyvolalo značný rozruch, protože i když je eutanazie v zemi legální, stále může proběhnout pouze za přítomnosti lékaře.

Vynálezce Sarco Philip Nitschke usiloval o jeho zavedení do běžného použití ve Švýcarsku v roce 2021, přesto souhlas švýcarských úřadů nezískal. To znovu řekla i ministryně vnitra Elisabeth Baumová-Schneiderová během jednání poslanecké sněmovny. Vysvětlila, že kapsle nesplňuje bezpečnostní nároky dané švýcarskými zákony.